痛批不當黨產條例違憲 洪秀柱：窮盡一切表達抗議

洪秀柱和吳伯雄一同為為新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛披戰袍。（蔡依珍攝）

新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛。（蔡依珍攝）

國民黨前主席吳伯雄也感慨新政府表面謙卑、內心卻殺殺殺。（蔡依珍攝）

洪秀柱重砲痛批不當黨產條例是違憲違法的法律。（蔡依珍攝）

國民黨主席洪秀柱今早到桃園，為新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛佈達，重砲痛批不當黨產條例是違憲違法的法律，民進黨以多數暴力，用非法手段，企圖把一個合法政黨消滅，強調惡法亦法還是要遵守，但會以民進黨最會搞的「公民不服從運動」抗衡。

洪秀柱說，民進黨要求國民黨從1945年起開始申報，清楚說明財產從哪裡來、往哪裡去，連著70年，她反問新就任的桃園市黨部主委、敏盛醫療體系總裁楊敏盛「請問主委，經營企業保留單據幾年？」，要求國稅局也從同年起所有與國民黨有關的來往紀錄都要拿出證據。

洪秀柱以法律不溯及既往、無罪推定等原則，斥責民進黨直接推定國民黨產都是違法不當，還必須由國民黨自己證明沒有不當，證明後再由民進黨定奪，「天下有這種事情嗎？我們準備一個個官司、一個個訴訟打！」強調國民黨接受黨產合理處理，必要捐做公益，不能接受追殺和針對性立法，因此要窮盡一切對違法違憲條例表達抗議，絕對不是不吭不哈等著被宰。

洪秀柱以總統蔡英文就任的「謙卑和溝通說」諷「請問妳是喝醉了嗎？這個溝完全不通、完全阻塞！」，強調國民黨不能被打敗、停滯不前，要與民眾在一起。國民黨前主席吳伯雄也感慨新政府表面謙卑、內心卻殺殺殺，呼籲黨內同志個人得失先放一邊，應該團結站起來，避免民進黨為所欲為。

(中時)