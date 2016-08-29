痛批不當黨產條例違憲 洪秀柱：窮盡一切表達抗議
國民黨主席洪秀柱今早到桃園，為新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛佈達，重砲痛批不當黨產條例是違憲違法的法律，民進黨以多數暴力，用非法手段，企圖把一個合法政黨消滅，強調惡法亦法還是要遵守，但會以民進黨最會搞的「公民不服從運動」抗衡。
洪秀柱說，民進黨要求國民黨從1945年起開始申報，清楚說明財產從哪裡來、往哪裡去，連著70年，她反問新就任的桃園市黨部主委、敏盛醫療體系總裁楊敏盛「請問主委，經營企業保留單據幾年？」，要求國稅局也從同年起所有與國民黨有關的來往紀錄都要拿出證據。
洪秀柱以法律不溯及既往、無罪推定等原則，斥責民進黨直接推定國民黨產都是違法不當，還必須由國民黨自己證明沒有不當，證明後再由民進黨定奪，「天下有這種事情嗎？我們準備一個個官司、一個個訴訟打！」強調國民黨接受黨產合理處理，必要捐做公益，不能接受追殺和針對性立法，因此要窮盡一切對違法違憲條例表達抗議，絕對不是不吭不哈等著被宰。
洪秀柱以總統蔡英文就任的「謙卑和溝通說」諷「請問妳是喝醉了嗎？這個溝完全不通、完全阻塞！」，強調國民黨不能被打敗、停滯不前，要與民眾在一起。國民黨前主席吳伯雄也感慨新政府表面謙卑、內心卻殺殺殺，呼籲黨內同志個人得失先放一邊，應該團結站起來，避免民進黨為所欲為。
(中時)
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