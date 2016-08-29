洪秀柱批段宜康失態 諷民進黨失格 2016年08月29日 13:02 中時 蔡依珍 小字型 中字型 大字型 點閱1239 我要評比 8/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 洪秀柱批段宜康失態，諷民進黨失格。(蔡依珍攝) 國民黨主席洪秀柱今早到桃園，為新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛佈達。除感謝上下一心成功讓花蓮市綠地變藍天，對於立委段宜康鄙視選民言論，以「委員個人可以失態、民進黨不可以失格」，諷民進黨「失了格要如何挽回？」，她以「花開了一朵不代表春天來了」，要黨工不能因為小小幾場選舉順利，就認為眼前是一片坦途。(中時) 關鍵字：洪秀柱、段宜康、言論 點閱1239 我要評比 8/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：林水吉：捍衛花蓮人尊嚴 就是捍衛全民尊嚴 上一則：兆豐銀案 北檢下午續傳證人 相關新聞 花蓮市長補選倒數2天－挺魏嘉賢 洪秀柱、吳志揚掃街 圖片 國民黨必須建立新路線 文字 洪秀柱：黨產委員會意圖置國民黨於死地 文字 花蓮市長補選 洪秀柱籲票投魏嘉賢 文字 魏陣營 跨夜守護花蓮 洪秀柱提出10推薦理由 給蔡英文反省的機會 圖片 發表意見(0)