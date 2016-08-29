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洪秀柱批段宜康失態，諷民進黨失格。(蔡依珍攝)

國民黨主席洪秀柱今早到桃園，為新就任的桃園市黨部主任委員楊敏盛佈達。

除感謝上下一心成功讓花蓮市綠地變藍天，對於立委段宜康鄙視選民言論，以「委員個人可以失態、民進黨不可以失格」，諷民進黨「失了格要如何挽回？」，她以「花開了一朵不代表春天來了」，要黨工不能因為小小幾場選舉順利，就認為眼前是一片坦途。

(中時)