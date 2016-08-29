團團圓圓將過12歲生日 30日慶生

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台北市立動物園今天表示，明天是大貓熊「圓圓」生日，「團團」生日是9月1日，明天將一起過12歲生日，保育員運用大貓熊的日常食物，精心設計漢堡和三明治造型專屬蛋糕。

動物園表示，「團團」和「圓圓」到台北動物園已8年，比照野生大貓熊獨居生活模式，平常有各自的生活空間，幾乎沒互動。

「團團」和「圓圓」每年只有繁殖季見面一次，就像牛郎和織女故事，雖已有3歲多女兒「圓仔」，但每年一度短暫發情高峰，「團團」和「圓圓」至今也沒迸出自由戀愛火花，只能靠人工授精繁衍下一代。

動物園說，自然繁殖依然是動物園努力方向，餵食時間保育員總會將部分食物吊在空中，讓「團團」和「圓圓」須用後腳站立才能搆得到食物，藉此鍛鍊後腿力量，以便彼此看對眼、情投意合時，順利自主完成傳宗接代任務。

動物園表示，保育員將在明天上午11時幫「團團」和「圓圓」慶生，送上專屬生日蛋糕。今年設計走速食風，蛋糕造型將以漢堡和三明治為發想。

另外，動物園說，9月到10月平日解說服務主題是大貓熊，活動時間為每週二、四、六上午9時30分到11時30分，及下午1時30分到4時30分，歡迎民眾參加。1050829

(中央社)