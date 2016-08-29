雄三飛彈誤射案 雄檢：一連串疏失

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡案，台灣高雄地方法院檢察署認定全案是一連串疏失造成。

雄檢今天依過失致死等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿，依廢弛職務罪嫌起訴射控士官長陳銘修及兵器長許博為。

許博為、陳銘修與高嘉駿都在海軍司令部艦隊指揮部下轄金江艦服役，都曾受金江艦武器飛彈系統操作與安全維護專業訓練。

金江艦排定7月1日上午8時30分許起到下午5時許止實施甲操測考，並訂於當天上午10時30分出港，暫泊於高雄市左營區左營海軍基地。

雄三實彈發射需同時符合3項要件，只要缺1項條件就無法發射，包括需在作戰模式下接上火線且沒接上TTS（測試訓練器），加上有已設定鎖定目標。

當天早點名結束後，高嘉駿等人將TTS2具接上第1號及第2號飛彈，TTS具保險功能，即使按發射也不會有實彈發射。

許博為明知當天甲操測考實施攻船飛彈演練測考項目，僅需模擬發射1枚飛彈，且艦上僅有2部TTS可供測試，測試與完成備便時，至多僅需使用2支火線安全接頭，卻在可預見4支火線安全接頭均被接上，可能引發已直接連接的實彈可經繼續操作至發射，而擊毀設定目標附近船艦，造成生命財產損失而釀成災害情形。

許博為知悉陳銘修將超出實際需要的4支火線安全接頭已全數接上第1號到第4號飛彈，卻又未盡職責指示陳銘修遵守標準安全作業程序，也未自行或要求督導幹部應在系統處於「作戰模式」時全程在場督導，而廢弛管理火線安全接頭連接作業及應全程在戰情室督導職務。

後因飛彈操控台上TTS面板有異狀，4支火線安全接頭於是先被拆下，再由高嘉駿全數接上。

陳銘修經向鄰艦借用面板更換完畢排除故障後，陳銘修為檢測飛彈準備狀況，在已連接火線安全接頭，且飛彈操控系統仍為「作戰模式」下，完成選彈程序並測試飛彈迴路完畢。

陳銘修可預見4支火線安全接頭已接上，而第3號及第4號飛彈未連接TTS，這兩枚飛彈均可能因而發射，竟在未遵守接上火線安全接頭後應在場督導規定情形下，廢弛應全程在場督導職務，擅自離開戰情室達5到7分鐘，獨留高嘉駿1人在戰情室內演練。

高嘉駿本應注意於火線安全接頭於「作戰模式」下連接實彈後，需有長官在場督導始得測試，卻仍獨自進行飛彈系統演練，甚至始終未注意到第3號及第4號飛彈狀態已顯示為「實彈」（按螢幕顯示為「MSL3」即MISSILE 3縮寫，顯示為作戰模式下第3號飛彈為「實彈」意；如果有接上TTS，不論作戰模式或訓練模式，螢幕上應顯示為「TTS」，即「模擬彈」），先後按下飛彈操控台觸控螢幕上的「允許發射」、「飛彈發射」及「確認」等按鍵，導致金江艦上第3號飛彈點火擊發脫離箱組。

高嘉駿同時按下雙發，1號及3號飛彈，鎖定目標為外海，由於1號飛彈有接上TTS沒射出，3號飛彈飛行約2分鐘後，抵達設定目標的澎湖附近海域，自動搜尋鎖定範圍內「翔利昇」號漁船後，高速自漁船右前舷射入，貫穿「翔利昇」號漁船駕駛室，致使駕駛座黃文忠當場死亡。當時正在船艙睡覺的黃文忠兒子、菲律賓籍及越南籍籍漁工等3人分別受傷，，3號飛彈則落入澎湖海域而損壞、喪失原有武器效用，釀成1人死亡、3人受傷、漁船被擊毀與飛彈毀損災害。

雄檢偵辦本案累計先後召開57次偵查庭，傳訊被告與證人達82人次，其中高嘉駿及陳銘修都有通過測謊。

檢方說，高嘉駿雖接受飛彈考測訓練3年，但當天第1次登艦實戰考測很緊張，連續好幾天睡不好，一時精神慌忽加上陳銘修及許博為未在場，一連串疏失造成飛彈「防呆」失靈，高嘉駿誤射時被巨大發射響聲嚇呆，楞在現場，未再繼續操作另兩顆已接上火線的飛彈；本案未查出其他有明顯故意發射事證，難斷定全案有故意發射意圖。1050829

(中央社)