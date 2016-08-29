印度搖滾歌手批耆那教大師 引發爭議

印度知名作曲家、搖滾歌手達德拉尼（Vishal Dadlani）昨天在網路嘲諷耆那教大師薩加（Tarun Sagar），指「一些裸體和尚」不應該教女人如何生活，結果引發軒然大波。

「今日郵報」（Mail Today）報導，在達德拉尼發言後，立刻在網路引發許多耆那教徒及薩加信徒的攻擊與批評，至少27人就此事向警方投訴。

不過，薩加在接受一家印度文電視台訪問時，對達德拉尼的言論說，他可以有不同的意見和批評的自由，「我不在乎人們說我什麼」。

達德拉尼今天在推特（twitter）上轉貼薩加的訪談內容，向薩加和受冒犯的耆那教徒道歉，並謝謝薩加能這樣說。

他說，這代表他與薩加其實沒有太大差異，要再次以最謙卑的態度向薩加道歉。

薩加是耆那教迪干柏（Digambar）教派的聖人與大師，他們主張衣服乃身外之物，終年不穿衣服。

這起事件起因於薩加日前在哈雅納省（Haryana）省議會致詞時表示，達磨（dhamma，意指教法，眾生皈依之處）必須凌駕政治是相當重要的，達磨就像丈夫，政治就像妻子，丈夫必須保護妻子，「妻子必須聽命於丈夫，這是每個妻子的責任」。

對薩加有關妻子必須聽命於丈夫的談話，達德拉尼不表同意，在網路上說，人們試圖捍衛「一些在哈雅那省議會致詞的大白癡裸體和尚」，想教導女人如何生活，真是一場虛幻。

結果，言論一發表，立刻引來耆那教徒排山倒海的攻擊，就連支持達德拉尼的政治人物如新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）、國大黨領袖普納瓦拉（Tehseen Poonawala）也遭池魚之殃，被耆那教徒批評，克里瓦爾甚至出面道歉。1050829

(中央社)