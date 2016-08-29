大陸本土詐騙猖獗 福建安溪被點名

中國大陸詐騙案猖獗，福建省安溪縣長坑鄉被點名是「詐騙之鄉」，並呈現企業化運作。當地許多人也出國到菲律賓和柬埔寨等地詐騙。

綜合大陸媒體報導，家住山東省臨沂市的18歲大學新生徐玉玉19日被詐騙電話騙走人民幣9900元學費，她因傷心過度和鬱結，兩天後心臟驟停並去世，引起輿論對詐騙犯和個資外流的憤慨。

這起案件的6名嫌犯28日已全部落網，其中3人來自福建安溪縣。

澎湃新聞報導，安溪早已是電信詐騙的高發地，長坑也被戲稱是「常坑」。當地官員表示，當地不少人已經不從事電信詐騙了，改做網路賭博，錢到手更快。

徐玉玉學費遭騙的模式不是首例。這類詐騙以國家考試有現金補助為晃子，指導受害人操作自動櫃員機，假「退款」為名行詐騙之實。2011年8月下旬起，福建惠安先後有20多名高中畢業生或家長受到類似詐騙侵害。

當時警方抓獲了19名詐騙團夥成員，其中17人來自安溪長坑。這個集團2010年以來已經在全大陸20多個省騙了上萬人，涉案金額2300萬元。

受害人被騙後離世的案例也不只今年發生。羊城晚報2013年報導，來自長坑的詐騙犯罪嫌疑人，以預測中獎號碼詐騙彩民錢財，一名受害人報案後自殺身亡。

報導指出，安溪縣內有「全亞洲最繁忙的行動電話通訊基地台」，一天發出的手機簡訊達百萬條。曾有落網的詐騙犯說，每1000條詐騙簡訊中，至少有一兩人上鉤，可成功騙取數萬到數百萬的金額。

有規模的詐騙集團如企業，有專門策劃、打電話、發簡訊、辦理非真名電話卡、搭建網路平台、洗錢等分工，有集團首腦隱身在知名的安溪鐵觀音茶葉店中，以網路通訊指揮犯案。1050829

(中央社)