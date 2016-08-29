保護木柵公園萃湖生態 守護志工成軍

我要評比

台北市政府工務局公園處與文山社大合作，培訓生態志工，昨天結訓，未來這群志工將負責守護北市木柵公園萃湖生態，協助維護環境、導覽解說等重責大任。

萃湖位在木柵公園內，是重要螢火蟲種源區之一，市府公園處民國103開始進行螢火蟲復育計畫，並於隔年辦理更新工程，新增許多友善螢火蟲生態的設計，過程包括文山社大及荒野保護協會、大安森林公園之友基金會也都給予珍貴意見。

北市工務局和文山社大一同舉行專業的生態志工培訓課程，歷經1個月學習，昨天正式結訓，由公園處副處長黃淑如代表頒發結訓證書，同時宣告志工將投入萃湖棲地管理維護、生態紀錄、導覽解說等工作。

公園處南港公園管理所主任張秀珠表示，木柵公園萃湖是生態天堂，如何長期規劃及維護管理，是相當重要課題，透過志工協助，希望能維持當地豐富而多元面貌。

文山社區大學校長鄭秀娟則說，這次志工課程，由公部門與民間團體協力，木柵公園是屬於大家的地方，藉由志工們力量，也盼未來更多人一起愛護這美麗的地方。

志工陳先生指出，這次培訓除有室內課程，更安排戶外實作，讓他更深入了解棲地的特性。棲地維護不容易，要破壞卻十分簡單，因此，需要更多人努力，保護生態，課程建立起大家對棲地維護的共同目標，很期待之後能跟其他志工夥伴一起捍衛萃湖生態。1050829

(中央社)