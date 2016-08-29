新加坡茲卡疫情升溫 疾管署提升旅遊警示

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新加坡恐已出現茲卡病毒本土疫情，衛福部將赴星旅遊疫情建議升至第2級「警示」。圖為新加坡樟宜機場第一航廈。（資料照片 新華社）

新加坡衛生單位公布確診41名本土茲卡個案，基於當地具感染風險，衛生福利部疾病管制署自即日起提升新加坡茲卡旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），並呼籲懷孕及計劃生育的婦女暫緩前往，避免胎兒感染小頭症。

疾管署表示，新加坡於8月27日公布該國首例本土病例後，隔日8月28日更新本土疫情資訊，確診病例41例，個案皆為位於阿裕尼灣(Aljunied Crescent)及沈氏通道(Sims Drive)之居民或工作者，目前仍有7名住院治療中。

所有個案近期皆無前往茲卡流行地區，研判該區出現社區傳播，由於部分病例有卡迪軍營(Khatib Camp)、三巴旺通道(Sembawang Drive)等其他地區活動史，預期病例數持續會增加。

疾管署表示，一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區。

女性無論有、無疑似症狀，均應延後2個月懷孕；男性如無出現疑似症狀，2個月內應避免性行為或正確使用保險套，若出現疑似感染，至少6個月應避免性行為或正確使用保險套。

民眾前往茲卡病毒流行地區務必做好防蚊措施；返國入境時如自覺懷疑感染茲卡病毒，應主動告知機場檢疫人員；返國後兩周內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。

(中時)