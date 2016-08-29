台網瑜亮 詹詠然10勝3敗領先謝淑薇

台灣女網「瑜亮」的謝淑薇（右）與詹詠然，將在美網狹路相逢。（本報資料照）

堪稱台灣女網「瑜亮」的謝淑薇與詹詠然，竟在里約奧運後的第一個大滿貫美網首輪狹路相逢。儘管謝淑薇曾獲兩屆大滿貫女雙冠軍，也是寶島最高女單世界排名的紀錄保持人，但生涯與詹詠然13度在雙打賽事交鋒，謝淑薇以3勝10敗居於下風，單打交手也是詹詠然以2勝1敗小勝一籌。

詹詠然於2003年轉入職業，隔年10月在日本榛原網賽（ITF等級）搭檔詹謹瑋，於決賽首度對陣謝淑薇（搭檔莊佳容），就在3盤激戰後以7-6 (5)、4-6、7-6 (3)勝出。謝淑薇則是在隔年2月的新竹商銀盃4強首度擊敗詹詠然。

從2006年底高雄格蘭盃決賽起，詹詠然在這場瑜亮之爭一度拉出對戰7連勝，直到2013年廣州女網賽4強，她和妹妹詹皓晴搭檔，才又輸給謝淑薇／彭帥這組大滿貫冠軍組合，這也是謝、詹最近一次在職網賽交鋒。

回顧謝詹對決，最經典莫過於2007年桃園海碩盃女雙決賽，當時兩人分別搭配都還是青少年的妹妹詹皓晴、謝淑映，激戰到超級搶10局還難分難捨，打到丟士才由詹家以14比12贏得這場姊妹檔大戰。

至於單打對決，謝詹過去有3次在職網賽交手，詹詠然拿下2勝，最近一次遭遇是2009年澳網首輪，詹詠然以兩個6比3勝出。

(中時電子報)