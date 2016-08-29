林全出席中華奧運代表團返國歡迎餐會

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行政院長林全（右三）29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會 ，並且與包括金牌選手許淑淨（左一）在內的奪牌選手一起拿著簽名會旗合影留念。（季志翔攝）

行政院長林全29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會。

林揆並與包括金牌選手許淑淨在內的奪牌選手，一起拿著簽名會旗合影留念。

(中時)