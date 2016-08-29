林全出席中華奧運代表團返國歡迎餐會 2016年08月29日 14:29 中時 季志翔 小字型 中字型 大字型 點閱230 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 行政院長林全（右三）29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會 ，並且與包括金牌選手許淑淨（左一）在內的奪牌選手一起拿著簽名會旗合影留念。（季志翔攝） 行政院長林全29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會。林揆並與包括金牌選手許淑淨在內的奪牌選手，一起拿著簽名會旗合影留念。(中時) 關鍵字：林全、奧運代表團、歡迎餐會 點閱230 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：新北海洋防衛隊成軍 朱立倫親自授旗 上一則：痛批不當黨產條例違憲 洪秀柱：窮盡一切表達抗議 相關新聞 蔡政府轉型正義：選舉正確 文字 林全：立即對兆豐紐約巴拿馬分行執行專案金檢 文字 南鐵自救會轟 花敬群對林全說謊 圖片 8月26日各報頭版要聞 圖片 【小英執政百日】滿意度民調死亡交叉 藍綠委怎麼看？ 影音 發表意見(0)