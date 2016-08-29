茄萣濕地評定 環團指高市府無科學根據

地球公民基金會和高雄市野鳥學會等環團，今天引用國際黑面琵鷺後援聯盟信函指高市府以「政治考量非科學根據」評定濕地，盼行政院長林全改變茄萣濕地的評定級別。

高市府工務局長趙建喬回應，市府開闢1-4號道路是依據內政部原有的都市計畫道規劃道路工程，當時內政部沒開闢是因為經費不足，市府基於區域發展考量；他強調市府很重視生態，還在北側茄萣濕地的南側增加劃設46公頃濕地，盼環團勿誤解市府。

茄萣生態文化協會理事鄭和泰今天偕高雄鳥會總幹事林昆海和茄萣青年聯盟召開記者會，批評市府不應該在內政部尚未評定茄萣濕地級別前就要在8月31日召開環評大會，打算推動1-4號道路開發工程，促市府「暫緩環評給茄萣濕地1張身分證」。

守護茄萣濕地青年聯盟代表連子彬說，市府在過去的環評會議中曾擬定1-4號道路通行管制計畫，打算在每年11月至隔年4月黑面琵鷺季節封路，他認為市府提出的管制計畫形同降低道路使用效益，無助交通紓解，應另循其它替代道路方案，廢止開闢穿越濕地的1-4號道路。

鄭和泰說，茄萣濕地有珍稀和瀕危的鳥類數十種，再者近兩年的黑琵數量都在180隻到300隻之間，已是國際級的棲息地，盼市府不要再闢1-4道路，只會切割濕地破壞生態棲息。

林昆海說，國際琵鷺後援聯盟（SAVE International）寫了1封給林全的信函，直指高雄市都以「政治考量非科學根據」在評定濕地級別，盼林全可以改變高雄市評定茄萣濕地為「地方級」的認定，讓茄萣成為國家級、國際級濕地。

市府擬開闢的茄萣1-4號道長約947公尺，道路工程已進入細部設計畫，工務局擬於環評後推動工程，工程費約新台幣1億元。1050829

(中央社)