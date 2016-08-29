三總澎湖分院護理師陳情盼正常待命時數

三軍總醫院澎湖分院護理師代表今天在院區舉牌陳情抗議，要求還給正常的加班和待命時數，不要在有壓力的時間下上班，才會有完善的醫療照護品質。

三總澎湖分院10餘名護理人員，今天在護理醫療產業工會籌備會發起人陳玉鳳的率領下，在院區大樓急診室前手持寫有抗議的「我要無壓力的下班時間」、「不要永無止境的待命」、「時薪128元如何留住專業護理師」、「休假制度要公平」等標語，出現在院區，格外引起病患與家屬的注目。

陳玉鳳指出，離島的護理人員表定上班8小時，下班待命為16小時，連續上班超過12小時是家常便飯，幾乎是全年無休、24小時待命，去年中就有發生上班最長達17.5小時的紀錄，院方吃定澎湖人老實誠懇，不敢張揚說出委屈，極盡壓榨，在百般無奈下，今天以「當熱血離島護理師被壓榨，那誰來守護澎湖人呢」在院區訴求。

三總澎湖分院對於護理師的陳情工時過長，人力不足抗議訴求，能體會護理人員的不滿，之前也透過管道協處並修改不合時宜規定，重新計算，對於人力不足，除表達時時都在招募新血，但仍未補足現況外，至於加班費計算，若有瑕疵，院方會全面檢討並補足，同時對病患造成不便，向澎湖表達歉意。

三總主任室行政組長陳忠毅代表院方接下護理師吳月鳳代表的陳情書，對於護理師的相陳情訴求，允諾在兩個月內提出解決方案。1050829

(中央社)