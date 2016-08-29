蔡總統：備戰東京奧運 政府當最強後盾

總統蔡英文今天接見里約奧林匹克運動會代表團表示，備戰西元2020年東京奧運，從現在就要開始準備、打拚，政府會當選手最強後盾。

里約奧運浮出不少單項協會的題，蔡總統提出4項改革原則並說，不能再如外界所指「秋後算帳」。

蔡總統表示，改革方向，如果已有法源，現在開始做；需補強部分會研擬辦法，修改國民體育法，及訂專法，做為改革短、中、長期目標。

蔡總統致詞時讚揚多名選手，包括為台灣拿下奧運金牌的舉重選手許淑淨表示，許淑淨克服傷勢，展現台灣舉重世界一流水準，與舉重教練蔡溫義彼此信任與合作，一起為台灣舉出里約奧運金牌，非常了不起。

蔡總統說，台灣已是舉重重鎮，最近陸續知道，從2008年開始，連3屆奧運都拿下舉重項目金牌，「算是遲來的正義」。

蔡總統說，射箭選手譚雅婷、林詩嘉及雷千瑩為台灣拿下睽違12年的女子射箭銅牌，在高壓力情況下，還表現這麼好、這麼沉穩，實在不簡單。

蔡總統提及第一次站上奧運舞台的女子角力選手陳玟陵表示，教練說陳玟陵的眼淚不是受傷很痛，而是不甘心，還想表現得更好；陳玟陵的表現已讓更多人認識角力，「我相信2020東京奧運，一定有妳的角色，也一定會做得更好」。

蔡總統對在場選手說，無論奪牌與否，大家都代表台灣站上最頂尖舞台，「各位的精彩表現，讓世界都為我們、也為你們喝采，也讓台灣感到驕傲」，就像羽球選手周天成所說，藉奧運讓台灣更團結，她要以總統身分謝謝大家的努力。

另外，蔡總統表示，無論是哪項運動，在奧運與世界上最強選手同場競技，需長期準備，里約奧運是過去4年努力成果，而備戰2020東京奧運，「不管是各位或政府，從現在就要開始準備，現在就要開始打拚」，政府會與大家一起努力，當選手最強後盾。1050829

(中央社)