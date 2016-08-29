洛杉磯道奇隊游擊手席格打擊佳更跑得快，道奇今天在主場對戰目前戰績聯盟第1的芝加哥小熊隊，8局下席格飛奔安全上二壘，隊友趁機回本壘獲致勝分，終場1比0氣走小熊。

棒球場上各壘之間的距離是90英尺（約27公尺），美國職棒大聯盟官網報導，8局下席格（Corey Seager）由一壘奔二壘只花了3秒52，他的腳程時速19英里（大約時速30公里）。

這場比賽雙方投手車輪戰，小熊動用4名投手共三振道奇打者12人次，道奇動用5名投手三振小熊打者10人次，雙方分別擊出4支安打，是場典型的投手戰。

不過道奇把握關鍵8局下得分契機，先是陶爾斯（Andrew Toles）觸身球上一壘，又因小熊投手卡希爾（Trevor Cahill）失誤，陶爾斯上三壘，肯德瑞克（Howie Kendrick）上二壘。

接下來席格被故意保送，小熊換投雖然小愛德華茲（Carl Edwards Jr.）三振特納（Justin Turner）2出局，隨後打者龔薩雷茲（Adrian Gonzalez）三壘方向滾地球。

三壘手沒傳一壘封殺可穩賺出局數的龔薩雷茲，卻選擇傳二壘要抓腳程快的席格，結果出局數沒抓到反而掉了致命分。小熊總教練梅登（Joe Maddon）賽後受訪說，二壘手的那個看不見的失誤其實可以避面的。

席格不但速度快，棒子更是火燙，今年球季至今他的全壘打累計23支，是道奇隊史全壘打最多的游擊手，他今天被故意四壞球保送顯示強投如雲的小熊隊，面對席格也是有顧忌，沒想到最後卻輸在自己人手上。1050829

(中央社)