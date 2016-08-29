罕見開學日墜樓輕生 目擊家屬受衝擊

新北市發生開學日，學童墜樓輕生意外，市府社會局今天表示，鍾姓女童因為目睹哥哥墜樓，心裡受到重大衝擊，會後續關注，瞭解有無必要提供心理諮商。

新北市鍾姓男童今天上午從住宅頂樓墜落身亡，她的妹妹目睹過程，受到驚嚇。外界報導是由於課業環境轉變，鍾姓男童從國小升上國中，造成輕生念頭。

不過，鍾父表示，兒子生活作息正常，最近並未察覺明顯異狀，今早也沒跟兒子發生口角。獲悉孩子不治，鍾父情緒崩潰，在派出所不斷痛哭說，「我跟孩子感情很好，之前也沒有想到他會這樣做。」

鍾父哭訴，「媒體說我跟孩子感情不好，根本沒這回事。」昨晚他帶兒女吃飯，大家還有說有笑。

市府社會局表示，在開學日墜樓輕生的案例相當少。目前，高風險中心已經介入處理、協助。

社會工作科長石玉麗表示，在青少年生活環境轉變階段，有時，外表看不太出來孩子的心思。請家長多關注孩子的身心發展。

初步瞭解，鍾姓家庭為一般的低收入戶家庭，包括生活補助費、兒童生活補助、身心障礙補助、在學生活補助費，每個月有將近新台幣2萬餘元，社會局說，「政府應該照顧的，都有照顧到。」

社會局說，鍾姓單親家庭，父親曾二度結婚，但目前和妻子離異，兩名子女是和第二任妻子所生，社工人員已經協助，後續會多關心鍾姓女童的身心狀況，必要時給予心理諮商。

死者妹妹鍾姓女童表示，早上哥哥找她幫忙到頂樓拿東西。未料，哥哥卻爬上女兒牆，妹妹還不斷哭泣說，「哥哥你不要這樣，很危險，你快點下來。」但哥哥仍躍下。她緊張的跑回去家裡，向父親說，「哥哥掉下去了。」

市府教育局則對於報導指稱「課業升學壓力」是造成男童輕生念頭，持保留態度。包括國中、國小的校方都指稱，男童無論是在國小就讀期間，或升上國中的新生訓練，一切都無異狀。

國小校方說，孩童以往沒有特殊輔導記錄，與同學的互動融洽，雖然學業成績表現不突出，但一切生活都正常上下學，並非輔導的個案。1050829

(中央社)