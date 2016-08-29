陸下令新聞娛樂節目禁炒作個人隱私、情感糾紛

據《人民日報》報導，大陸國家新聞出版廣電總局近日發布通知，要求社會類、娛樂類新聞節目要堅決防止追捧明星、大款、網路紅人，堅決防止炒作個人隱私、情感糾紛、家庭矛盾，堅決防止宣揚一夜成名、炫富享樂、自私自利、勾心鬥角等題材。

廣電總局近日印發《國家新聞出版廣電總局關於進一步加強社會類、娛樂類新聞節目管理的通知》，要求社會類、娛樂類新聞加大正面宣傳力度，除堅決防止上述行為外；也堅決防止主觀片面、以偏概全、誤導群眾；堅決防止道聼途説、主觀臆測、跟風炒作。

通知指出，社會類、娛樂類新聞要加大正面宣傳力度，充分展示社會各方面健康發展和蓬勃向上的態勢，聚焦主流，反映進步，凝聚人心，鼓舞士氣；要防止集納社會陰暗面、炒作無聊資訊、調侃嚴肅話題，以免消解信心、渙散士氣。

通知還指出，社會類、娛樂類新聞要大力弘揚中華優秀傳統文化，宣導自強不息、敬業樂群、扶正揚善、扶危濟困、孝老愛親等優秀思想和傳統美德，涵養道德情操；不得惡搞優秀傳統、褻瀆文化經典、調侃崇高精神和追捧西方生活方式。

要堅持健康格調品位，積極傳播真善美；堅決防止不加批評地展示醜聞劣跡、醜行惡態，堅決抵制搜奇獵豔、血腥暴力、矯情濫情、低俗媚俗、挖苦貶損。

通知要求，加強廣播電視節目製作播出機構、互聯網視聽節目服務機構資質管理。廣播電視社會類新聞不得實行制播分離，社會製作機構不得製作社會類新聞。廣播電視娛樂類新聞實施製播分離要嚴格把關、規範管理。

對違反規定的廣播電視節目製作機構和播出機構，將視情節輕重，採取通報批評、停播、吊銷節目製作資質等處罰措施。互聯網視聽節目服務機構不得超出許可證載明的業務範圍製作和播出社會類、娛樂類新聞節目。只有取得《資訊網路傳播視聽節目許可證》，且許可項目中含有相關資質的網站，才能首發或轉載社會類、娛樂類新聞節目。

總局和省局監管中心要加強對相關節目的監聽監看。對於積極創新創優、產生良好社會效益和反響的節目及播出機構，總局將在評獎評優中予以鼓勵。對於出現問題的節目及播出機構，一律不允許參評總局和有關行業協會組織的評獎評優項目，並在機構考核中予以相關處罰。各級新聞出版廣電行政管理部門和播出機構也要建立相應的內部考評獎懲機制。

加強節目版權保護和流向管理。各級廣播電視播出機構要高度重視社會類、娛樂類新聞的影響力，切實提高版權意識，加強節目版權保護，管好節目資源流向，防止被一些媒體違規集納或篡改使用，造成不良社會效果。

(旺報)