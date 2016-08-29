MLB》單局海灌8分 皇家逆轉破紅襪

小孟德希擊出關鍵三壘安打，助皇家逆轉勝出。（美聯社）

前役以5分之差輸球的堪薩斯皇家，不願帶著2連敗黯然回主場，29日與波士頓紅襪系列賽最後一戰，打線第6局發威，足足打了一輪、灌進8分大局，10安打得10分「高效率」演出下，10比4逆轉勝出，紅襪「老爹」歐提茲陽春炮，無奈成空響。

皇家上一戰一路挨打吞敗，此役力圖振作，第2局就先靠捕手S.裴瑞茲陽春彈先馳得點，隨後串連安打及高飛犧牲打再添1分，孰料先發范圖拉第5局崩盤，滿壘局面下連掉3分，上半場結束反以4比2落後，不願以連敗結束客場之旅的皇家，6局展開反攻。

6局上由荷斯莫的保送開啟攻勢，接著靠莫拉里斯、A.艾斯寇巴安打，追到僅1分差時，小將小孟德希(Raul Mondesi)補上深遠三壘安打，一舉清空壘上跑者，此時紅襪就像洩了氣的皮球般，毫無招架之力，皇家整整打一輪攻進8分反超，終場以6分之差勝出。

此役皇家先發投手范圖拉僅投4.1局就退場，未能再繳好投，所幸打線即時復甦，且後援才得以奪勝，其中指定打擊莫拉里斯5之3，狀況最佳，而賽前打擊率僅1成89的小孟德希，擊出關鍵三壘安打進帳3打點，意外成英雄，勝投則由後援第一任後援史卓莫(Matt Strahm)拿下，接著他們將返主場，與洋基展開三連戰。

而遭逆轉的紅襪，先發E.羅瑞葛茲投5.1局，退場後巴恩斯(Matt Barnes)卻一人都未解決，讓他承擔本季第6敗，不過紅襪也並非全無好消息。這場比賽打出第31轟的歐提茲，生涯全壘打數來到534支，追平傑米福克斯(Jimmie Foxx)，並列史上第18位，可惜未能帶領球隊贏球，讓此轟成空響。

(中時電子報)