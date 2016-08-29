兩名華州青少年 遁居污水管下水道

華盛頓州費多威（Federal Way）1條馬路上的下水道出入孔被發現異常開啟，維修人員前往勘察時，赫然發現兩名年紀約12、13歲的青少年，平日就以污水管下水道為家。

華盛頓州地方電視台KIRO7報導，華盛頓州雷克海芬（Lakehaven）水電工程局經理工程師米勒（Ken Miller）表示，長達30年的工作生涯當中，從來沒遇過像這樣的狀況。

米勒表示，費多威1條馬路上的1處下水道出入孔，26日下午被電力公司的抄表員（meter readers）發現鐵蓋被打開。基於安全考量，抄表員將鐵蓋推回蓋好，但不久之後卻發現，下水道出入孔再度被打開，於是緊急聯絡雷克海芬污水處理單位，報告異常狀況。

米勒說，污水處理單位派員前往現場調查，當維修人員從水道出入孔進入地底進一步勘察時，赫然發現裡面有衣服、玩具、食物以及私人物品。

他表示，後來維修人員在附近遇到兩名年齡約12、13歲的青少年，其中1人坦承他們平常就住在地面下的污水管下水道。

米勒：「這種事情不應該發生。住宅區以及商業區的所有污水，通通都排放到這裡。」

他也說，污水管可能帶來各種殘留物體，而且地面底下氧氣有限，可能有害蟲滋生，甚至還會有各種毒氣，因此前往地底下勘察的維修人員，身上都穿有保護裝備，如此危險惡劣的環境不應該住人，「很可能生死一線間。」

根據媒體報導，過去1個月來，附近居民經常發現這個下水道出入孔並未關閉完整，但居民們並沒有想到，地面下的污水管竟然有住人。另外也有居民表示，曾經注意到有青少年在路上跑來跑去，但並不了解他們在做什麼。

報導指出，這兩名青少年被維修人員發現之後，就再也不曾出現在這個社區。下水道內的所有物品已經被維修人員移除。1050829

(中央社)