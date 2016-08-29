三總澎湖分院護士 陳情抗議工時過長

三軍總醫院澎湖分院護理人員長期人力不足，29日台灣護理人員諮詢團動員陳情抗議，希望補足3輪值3班制，三總分院無奈回應已時時招考新血但仍補不足，將繼續再努力。

爭取護理人員基本權益，台灣護理人員諮詢團及護理醫療產業工會籌備會號召澎湖醫護人員10多人勇敢站出來，主張「當熱血離島護理師被壓榨，那誰來守護澎湖人？」，同時現場演出行動劇表達訴求。

召集人陳玉鳳指出，護理人員受勞基法保護，不應該永無止盡的操到倒，堅決拒絕職場霸凌，要求檢討護理人員工作環境、補足輪值3班制、拒絕無薪假、依法給付薪資及加班工資、檢討護理人員流失原因及工作環境等。

三總分院表示，最近幾個月院方已多次針對護理人員多項權利與福利著手討論與規劃，包括非24小時輪值護理核發夜班費、備勤待命改給予津貼、開刀房招足人力等，特別是103年至104年加班費審認將重新計算。

三總分院強調，服務在地醫療數十年，三總善盡醫療責任也將每位員工是同一家人，對於護理人員提出工時過長及人力不足的問題，院方很無奈，長期不斷招考新血卻仍不能補足現況，將持續招聘以解決困境，懇請同仁多體諒也表達最誠摯的歉意。

(中時)