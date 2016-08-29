潘政琮威巡畢業 10月進軍美巡

潘政琮(左)開心從威巡畢業，十月正式進軍美巡。(摘自PGA臉書)

隨著波特蘭公開賽獲得並列第4，旅美高球好手潘政琮也正式從威巡畢業，確定以獎金榜前25，取得晉升至美巡殿堂門票，將於10月展開美巡生涯。

潘政琮也是繼現在台灣職業高協理事長陳志忠1989年之後，27年來第1位登上美巡的台灣選手。當年的「T.C CHEN」，如今變成「C.T PAN」，潘政琮將透過他的球技讓更多人認識台灣。

陳志忠1985年在美國公開賽勇奪第2，並締造賽史第1隻「雙鷹」(-3)，兩年後在洛杉磯公開賽奪得冠軍，至今不少美國球迷仍記憶猶新；潘政琮帶著大學時期贏得8冠紀錄，於去年6月轉入職業，當年在加拿大巡迴賽奪得2冠，並以年度獎榜第2升上今年威巡，至29日打完波特蘭公開賽為止，靠著6場前10，獎金榜位居第11，進而達到前25門檻，取得美巡種子球員資格，可望繼陳志忠之後，於美巡為台灣爭光。

潘政琮29日在臉書留言：「努力了20年，拿在手上的PGA會員證熱騰騰，卻好不真實，威巡很強，這1年給了我很好的訓練，今年很高興能從正規賽畢業。未來在世界最高的巡迴賽殿堂，努力永遠不會停止，我必須維持紀律與單純生活，把腳步走的更踏實，謝謝一路來幫助過我的人。」

威巡接下來還有4場季後賽，雖然潘政琮已經拿到美巡會員卡，但這4場比賽必須打好，才能爭取到更多出賽機會的參賽排序。

(中時電子報)