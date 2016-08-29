工信部副部長許達哲空降湖南省委副書記

湖南政壇人事調整，省長杜家毫轉任省委書記，工信部副部長也是探月工程專家許達哲出任湖南省委副書記。

《湖南日報》29日報導，8月28日下午，全省領導幹部會議在長沙召開。中央組織部副部長齊玉出席會議並宣布中央決定：杜家毫任湖南省委書記，徐守盛不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務，許達哲任湖南省委委員、常委、副書記。

許達哲是湖南瀏陽人，1956年9月生，今年59歲，哈爾濱工業大學機械製造專業本科和研究生；28歲畢業後進入原航太工業部（中國航太科技集團公司前身）一院（中國運載火箭技術研究院前身）；2007年6月出任中國航太科工集團公司總經理、黨組書記，後當選第十七屆中央紀委委員；2012年11月當選第十八屆中央委員；2013年4月任中國航太科技集團公司董事長、黨組書記；當年年底轉任工業和資訊化部副部長、黨組副書記，兼任國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長，分管國家國防科技工業局，分管軍民結合推進司、機關黨委，協管人事教育司，協助聯繫部屬高校等工作。

在任國家國防科工局局長時，許達哲還是探月工程重大專項領導小組組長、工程總指揮，國務院國家製造強國建設領導小組成員。今年4月，許達哲宣布首次中國火星探測計畫已經正式立項，中國將在2020年擇機發射火星探測衛星，目標是一步實現圍繞火星的探測和著陸的巡視。

湖南與央企之間的高官交流，早有先例。2003年3月，時任湖南省長張雲川出任國防科工委主任；2007年5月，時任湖南省副省長賀同新赴京任中國通用技術集團董事長。同年底，時任中國電子資訊產業集團公司陳肇雄空降湖南任副省長；2015年10月任工信部副部長。2013年1月，時任工信部副部長、國家航天局局長、國家國防科工局局長陳求發任湖南省政協主席，並在2015年出任遼寧省長。

(旺報)