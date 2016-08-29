執政百日 施正鋒：不只溝通還要說服

台灣民意基金會今天公布總統蔡英文施政滿意度等多項數據，學者施正鋒認為蔡總統遇事猶豫不決，只想溝通不想領導，應該不只溝通，還要去說服，兩面討好是不可能的。

台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行「蔡英文總統蜜月期結束了嗎？」全國性民調發表會，基金會董事長游盈隆、前國策顧問金恆煒、東華大學教授施正鋒、文化大學教授楊泰順、中山大學教授廖達琪等人出席。

游盈隆認為，民眾對蔡政府整體施政打61.28分，算是勉強及格，但蔡政府即將失去蜜月期。廖達琪分析，雙北都會區的支持度較高，中彰投下滑最高，不過她同意蔡總統所說，3個月要評價施政是太短了。

民調問卷除了各項重大政策的滿意度，還有是否同意「新政府是最會溝通的政府」，結果滿意和不滿意皆達47%；遭批政策決策有所謂「髮夾彎現象」，同意的有53.8%，不同意的有35.6%。

施正鋒則從蔡總統的理念、用人、風格等，分析當前蔡政府施政。他認為，蔡總統要主導司法改革「一定會受傷」，而蔡總統解釋用前朝官員是為了文官的銜接「這是錯的」。

施正鋒指出，如果是這樣子，那只是換個總統，部會首長其他都不變，「就只是把馬英九變成蔡英文，男性變女性」；把事務官當政務官，用前朝政務官更是錯，他並點名國發會主委陳添枝、政務委員鄧振中。

施正鋒也批評，現在閣員會講兩種話，選前思慮不周和可能答應太多、太快，好像選前能騙選民就騙，選完要當負責任政府的時候，把國王新衣拿掉，「某種程度這其實是不要臉的」。

至於風格，施正鋒批評蔡總統碰到事情猶豫不決，總說「再想想、再研究」，談及核廢料說要調查看當時如何做決策，是逃避問題，他質疑蔡政府「只想溝通不想領導」，閣員都講要有共識，但總統是靠幾成民意選上總統，「若所有政策都要達成共識，就不用政權轉移」。他認為，不是只有溝通，要去說服對方才對，要兩邊討好是不可能的。

他也指出蔡總統喜好溫馨政策，但邊際效用會遞減，某方面是危機處理沒錯，實際上是炒短線，投機主義，遇強則弱，「碰到抗爭強硬的華航、ETC全部給，到原住民什麼都不讓」。

談到蔡政府未來施政隱憂，楊泰順說，兩岸方面，雖然不滿意只有4成，但效果還在浮現中，「真正重手還沒出現」，不提九二共識的做法，不滿意會不會超過5成，值得關切，近來大家擔心梵蒂岡與北京建交，大家心知肚明，這掌握在北京手上。1050829

(中央社)