北門雙春國小開學日 家長要求撤不適任校長

北門雙春國小20多位家長選在開學日到校門前拉布條抗議，要校長下台。(莊曜聰攝)

開學日不平靜，台南北門雙春國小20多位家長早上聚集校門前，抗議到任甫1年的校長林佑霖，處理家長投訴不當，管理校務無方，加上私德影響專業判斷，造成教師紛紛求去，學校中的11位老師，在7月時竟一口氣有8位教師調職或請長假，影響校務甚鉅，要求市府立刻撤換校長，。

校長林佑霖面對外界質疑，針對家長投訴管教不當遭媒體爆料的問題，他表示經過校方調查後，發現與事實不符，對被投訴的老師不予處分，而對於自己經驗不足，領導統御出現問題，表達最大歉意，希望能再給他一次機會，未來會加強親師溝通部分，給學童良好環境，但到場家長似乎不領請，仍高呼「校長下台！跟離開的老師道歉！」

今天上午雙春國小多位家長選在開學日，聚集在校門口，拉開布條抗議，上面寫著「罷免不適任校長、還學生寧靜校園」、「我們不要私德敗壞的校長」、「走了好老師、輸了孩子的未來」等語句，台南市教師產業工會也前來聲援。

有家長指出，校長就任一年來，校園中陸續發生多起家長投訴事件，指控老師管教有問題，而幾乎所有事件都是肇因於某位代課老師挑撥親師關係，造成校園內對立不安，校長不是放任特定家長胡鬧，就是刻意偏袒，教學氣氛緊張，使得超過一半老師掛冠求去，能力令人不敢恭維。

目前北門雙春國小包含幼兒園有49位學童，11位老師雖然在7月有8人離開，在南市教育局協助介聘後，補入2位正職及6位代課老師，才沒讓教學開天窗。

(中時)