陸對台主力軍演練跨海打擊 可覆蓋新竹灘頭

中國解放軍第一集團軍是對台備戰的主力，而據《解放軍報》29日報導，第一集團軍近日在東部沿海展開跨海登陸演習，並提及該部隊炮兵旅在訓練中，進行了「濱海列陣，夜間跨海偵察」，以及打擊目標等演練。而先前25日的《解放軍報》也曾報導，該旅進行了「對海打擊演習」。

《觀察者網》指出，由25日的報導，還有今天關於1軍炮兵旅的演練內容來看，可以說這是解放軍首度證實，陸軍火箭炮部隊已具備跨越海峽，直接攻擊登陸灘頭，以及灘頭淺近縱深各類目標的能力。

據報導，解放軍PHL-03火箭炮裝備了射程超過140公里的遠端制導火箭彈。而從福建沿海部分地區發射時，這種火箭彈的射程完全能覆蓋臺灣新竹灘頭附近數十公里範圍。

而從軍報文章中提到，「首次赴瀕海陌生環境」、「火炮大偏角側向射擊」等科目來看，這可能顯示，解放軍演練中利用的，是沿海某些原本並非為火箭炮專門設計的射擊陣地，因此需要讓火箭炮發射車採取特定的姿態進行發射。

《觀察者網》指出，《解放軍報》提及8月中旬，第1集團軍某師，其實就是兩棲機步師，進行了連續31個小時的攻防較量。而在新戰法方面，「兩棲戰車群即將抵近一線灘塗，某團團長朱偉依據海上偵察即時回傳的戰場情報，及時調整作戰部署，並傳到各作戰單位；特種兵機降至目標島嶼後，利用鐳射照射系統，精確引導陸航實施空中打擊；某炮兵旅濱海列陣，夜間跨海偵察、火炮大偏角側向射擊等一批高風險課目交替上演」。

《觀察者網》認為，1軍炮兵旅已將跨海打擊作為重要的演練科目。

第1集團軍屬下部隊包括一支裝備PLZ-05型52倍徑遠端自行榴彈炮的炮兵旅，以及一支裝備300毫米遠端火箭炮，還有122毫米模組化火箭炮的遠程火箭炮旅。

《觀察者網》指出，《解放軍報》29日提到的，很可能是其中一支部隊。

而《解放軍報》16日報導，1軍遠端火箭炮旅當時遠赴中國西北，進行實彈射擊演習。可以看到該部隊裝備的新型122毫米火箭炮，還有300毫米遠端火箭炮共同實施實彈演練。

文中提及，「首輪遠程火力突擊完畢，官兵迅速撤離陣地，在轉移途中完成滿管裝填後，再次對海上目標實施火力壓制。據瞭解，此次演練共設置7類44個實體目標，採集到300多組真實有效作戰資料，為陸軍遠端火力融入海陸聯合打擊體系趟開了新路」。

《觀察者網》指出，由文中提及的目標類型、數量等資訊來看，若說這是演練用火箭炮攻擊海上艦艇，顯然存在許多矛盾。可以推斷，「對海上目標實施火力壓制」，應該是「跨海火力打擊」的委婉說法。

當然，從演習情況來看，也可能是第1集團軍在駐地附近的基地訓練，而演練射擊的目標，確實是海域上的類比對岸目標。而從演練性質上來說，也確實屬於「對海上目標射擊」，但演練的實際內容卻是「跨海對岸攻擊」。

《觀察者網》指出，解放軍PHL-03遠端火箭炮在研製之初隻裝備了射程70千米，具備彈道修正技術的簡易制導火箭彈。雖然中國軍工部門後來研製了一系列射程100公里，甚至200公里以上的遠端火箭炮，如WS-1，WS-2，WS-2D，A-100，A-200等型號，但這些要麼命中精度太差， 只能出售給一些小國用於對鄰國進行「戰略威懾」，要不就是價格太高，只有少數「土豪」國家購買得起。因此解放軍自己一直到最近PHL-03配發的新型制導火箭彈列裝，才真正裝備了射程超過100公里的遠端制導火箭彈。

(中時電子報)