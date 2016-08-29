日媒民調：安倍支持度升破6成

我要評比

1份今天公布的媒體民調顯示，日本首相安倍晉三支持度近兩年來首度超過60%。有幾乎相同比率的民意希望他任首相到2020年東京舉辦夏季奧運。

路透社報導，不過，民眾對於「安倍經濟學」高度寬鬆貨幣政策、財政支出和承諾改革的成長處方意見分歧。民調顯示，有47%受訪民眾不贊成央行日本銀行（Bank of Japan）的負利率政策立場。

「日本經濟新聞」（Nikkei Business Daily）26到28日進行的這項民調結果顯示，安倍內閣支持度達62%，較本月稍早的民調上升4個百分點。報導說，奧運熱潮可能是安倍支持度上升的原因，安倍在里約奧運閉幕典禮以廣受歡迎電玩角色「超級瑪利歐」（Super Mario）扮相現身。

不過，譚普大學（Temple University）日本校區亞洲研究主任金斯頓（Jeffrey Kingston）說：「我想（安倍支持度）驟增是因為日本選手在奧運表現優異帶來的好感，跟『超級瑪利歐』無關。」日本在本屆奧運贏得41面獎牌，包括12面金牌。

安倍已是日本過去10年在位最久的首相，他會做到2020年奧運的說法不脛而走。

但這端賴執政自由民主黨（Liberal Democratic Party）是否能放寬黨魁只能擔任兩個3年任期的規定。他的第2任期將在2018年9月任滿。

自民黨內部分重量級人士已表達支持修改規定的立場，但其他可能對手對此並不熱衷。

日本經濟新聞先前民調顯示，45%受訪者反對延長自民黨黨魁任期，41%支持。（譯者：中央社何宏儒）1050829

(中央社)