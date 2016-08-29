最美風景 8旬婦與人瑞的手足情深

新竹市89歲俞梅卿奶奶無私的照顧高齡100歲的陳玉英奶奶長達十年之情，沒有血緣的兩人，感情卻比手足深，令晚輩及親友們為之動容。

「奶奶，我幫你塗一些護手霜好不好？」新竹市長林智堅今天前往陳奶奶與俞奶奶的家中探訪，由於先前得知陳奶奶的皮膚稍嫌乾燥，特地帶了護手霜要贈送給她們，並親自拆開包裝，幫她擦抹，讓小小客廳充滿溫馨氣氛。

俞奶奶與陳奶奶結識近乎半世紀，兩人的丈夫當年是交情甚好的同事。俞奶奶說，她懷著大兒子時，陳奶奶和她約定要當小孩的乾媽，因而結下這段姊妹之情。

俞奶奶更說，天氣好的時候，她就會推著陳奶奶到社區公園曬曬太陽、透透氣，兩人相互作伴，不無聊。而俞奶奶的晚輩也把陳奶奶當成自家長輩一般關心照顧，讓陳奶奶無時無刻都感受到親人陪伴的感覺。

林智堅也對俞奶奶表達感謝之意，她十年來對沒有血緣關係的陳奶奶照顧妥貼，近年更與她同住、全天陪伴，感情深如親姊妹，這樣的共居、扶持，直呼「台灣最美麗的風景是人」。

林智堅表示，市府積極推廣日間托老的照顧，去年起在各行政區皆有一間「日間托老服務中心」，全面落實「日間托老照顧服務社區化」工作，更針對失能長者提供「居家服務、送餐服務」，盼結合在地力量，讓所有新竹市的長者，都得到最好的協助和照顧。

新竹市政府社會處表示，陳奶奶家中有安裝「獨居老人緊急救援系統」，如果長輩家中有緊急事故，只要按下這個按鈕，就會有專人了解、協助處理。此外，市府也與民間團體合作推動「獨居老人關懷服務」，志工定期拜訪、陪她說話聊天，讓長輩的生活更充實、更有趣味。1050829

(中央社)