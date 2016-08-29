費爾普斯死亡之瞪 是因未來小子這首歌

我要評比

美國泳將「飛魚」費爾普斯在里約奧運期間狠瞪死對頭的「死亡之瞪」堪稱本屆奧運亮點之一，網友P圖Kuso之餘，也紛紛猜測飛魚究竟是為什麼看起來滿臉殺氣，表情猙獰。

答案今天終於揭曉。美聯社與美國廣播公司（ABC）報導，費爾普斯（Michael Phelps）出席MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）頒獎典禮時，親口說出了答案。他說，當時聽的是饒舌歌手「未來小子」（Future）2015年的歌曲「Stick Talk」。

費爾普斯在頒獎典禮上介紹「未來小子」出場時透露此事。

本屆奧運200公尺蝶式準決賽前，「飛魚」在休息室內和倫敦奧運險勝他並搶走200蝶金牌的南非對手利克羅斯（Chad Le Clos）狹路相逢。當時利克羅斯戴著耳機做拳擊動作，也戴著耳機的費爾普斯則是眼睛直視前方，看似呈放空狀態。

但或許是角度關係，費爾普斯竟有1張照片看來像是惡狠狠地瞪著利克羅斯，眼神充滿敵意，嘴角噘起，似乎相當不屑。

這張「死亡之瞪」照片在網路瘋傳，網友還各展創意惡搞照片，讓人會心一笑。（譯者：中央社鄭詩韻）1050829

(中央社)