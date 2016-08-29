印度防長訪美 將進一步強化軍事合作

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印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）啟程訪美，將與美國國防部長卡特會談，預料雙方將討論美印物流後勤協定、印度採購CH-47F契努克式（Chinook）重型直升機等議題。

巴里卡昨天啟程前往美國進行3天訪問，匿名印度國防部官員告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），新德里與華府可能在最近簽署關鍵的美印物流後勤協定。

雙方是在美國國防部長卡特（Ashton Carter）4月訪問印度時，宣布對上述協定達成共識，剩下文字待敲定。

這項協定讓雙方可在緊急時刻共享彼此的軍事基地與領空，形同美印同盟，打破印度過去不結盟的外交政策。因此，巴里卡在雙方即將簽署上述協定關鍵時刻訪美，並與卡特會談，格外引起關注。

分析家多認為，美印準備簽署上述協定，目標針對中國大陸軍力崛起與在印度洋擴張軍事活動的威脅。

巴里卡預計31日訪問波音在費城製造契努克直升機的工廠，預計這款直升機於2019年進入印度空軍服役。

這也是美國與中國大陸在亞洲區域爭霸後，印度與美國再次加強軍事合作與交流的一環。

印度空軍將以擁有大型運輸能力的契努克直升機，取代現役俄製Mi-26直升機。

報導引述印度國防部官員談話說，由於印度在山區和偏遠地區部署火砲的需求，愈來愈需要運輸大量兵力的大型運輸直升機，因此準備淘汰無法滿足需求的Mi-26直升機。

鑑於中共解放軍近來經常進入現由印度控制、印度與中國存有領土爭端的邊境地區，印度正積極強化邊境山區的兵力部署。

在美訪問期間，巴里卡還將參觀五角大廈911紀念館、安德魯空軍基地、漢普頓朗里空軍基地（Langley Air Force Base）和美國網路司令部（US Cyber Command）。1050829

(中央社)