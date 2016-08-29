校門遭譏如酒店 家長：一中偉大不在建築

台中一中新校門遭批像酒店，今天校門正式啟用，有人肯定，也有人說和百年老校形象不搭，家長會長李慶松表示，「一中的偉大不在於建築的偉大，應思考是否能彰顯它的價值。」

「一中的偉大不在於建築的偉大！」家長會長李慶松致詞表示，「校門夠不夠偉大、能不能照亮你們，不在它，未來當你們站在門下是否能感到光榮？你們是否能不能彰顯它的價值？」

台中一中教育基金會董事長蘇主恩引用莎士比亞名言「玫瑰，玫瑰不管你是什麼名字，都不影響你的芬芳！」

他指出，「一中的大門不論是磚砌、鋼筋水泥或是不銹鋼的建材，中一中永遠是全國高中生嚮往的學校，我們以此為榮，努力為一中爭取第一，永遠第一。」

一早許多畢業生紛紛返校，參加新校門揭牌啟用典禮，今年畢業考取建築系的徐同學表示，新校門雖新穎卻很突兀，和百年老校的歷史很不搭，襯托不出第一學府的莊嚴氣勢。

另位楊姓畢業生指出，新穎的建築感覺太過花俏，感覺和外面的夜市商圈比較搭。

現就讀高二的林同學表示，白天時，新校門的鏡面倒影，看上去感覺很酷，晚上在燈光效果下，雖有些花俏，但也不至於像夜店。

台中一中舊校門經40多年後，出現漏水現象與交通動線安全設計不敷需求，決定改建，由台中一中教育基金會6位董事長集資興建，由「構築暨大葉大學設計團隊」規劃，今天上午舉行落成啟用典禮。

台中一中校長陳木柱表示，新校門期望融入本校的教育願景，也期望傳承為台人創立第一所中學的歷史定位，希望展現開拓新局的氣象，為社會造就更多棟梁之材。1050829

(中央社)