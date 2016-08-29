國王的願望故事書 20年前說書人與小聽眾的延續

陳書苑（左一）愛說故事，將累積20年的原創故事集結出書送學童。（陳俞霈攝）

陳書苑捐贈1000本「好看故事集：國王的願望」給嘉義縣孩童，孩童專心聽故事。（陳俞霈攝）

喜歡小聽眾眼睛閃爍的模樣！中鋼運輸業管理師陳書苑，20年多前搭交通車上下班，半小時車程，他總自編故事說給鄰座小男孩聽，陳將多年來累積的寓言故事集結、自繪插圖，大學同學們集資助他印刷2萬5000本捐贈國小學童。

當年，陳書苑搭交通車上下班，車上有位東張西望、無聊發呆的小男孩，陳主動說故事，讓小男孩聽得津津有味，當民間、童話故事都說完了，陳開始自編，直到小男孩長大、不再搭那班車，陳仍持續創作、累積故事，作品常獲週刊登載。

去年，中原大學工業工程學系民國67年乙班畢業生舉行同學會，陳書苑未出席，託另名朋友將故事集帶去分送，大受好評，事業有成的同學們認為很適合推廣到偏鄉國小，2個月內集資80多萬元編印「好看故事集：國王的願望」。

贊助者之一，謝漢章目前擔任仰德集團士林電機常務董事兼營運長、國賓大飯店與新竹物流HCT執行董事，陪陳書苑到嘉縣參加贈書儀式，祥和國小、太保國小學生代表收下故事書，陳說「不用看著書本就能說故事，小朋友都很喜歡我」。

除了離島地區，陳書苑將把故事書分送各縣市，嘉義縣市各1000本，「國王的願望」分為寓言故事、大自然的故事、趣味故事、兒童小說、傳統童話，部分與時事結合，每篇皆傳達良善精神、蘊含正向意義，堪稱兒童優良閱讀物。

(中時)