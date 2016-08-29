勞動部：我國女性政經參與略輸歐美優於日韓

勞動部今天公布我國女性政經參與概況，調查近10年來我國女性在政經參與有極大的進展，雖然與歐美主要國家相比，仍有成長空間，但優於同處亞洲的日本、韓國。以統計2015年女性民意代表、主管及經理人員共9.8萬人，與2005年的7.3萬人，增加2.5萬人，比重達到34.2％。

而調查我國女性專業人員也有72.7萬人，較2005年49.2萬人，增幅同樣也高達47.8%；另外女性技術員、助理專業人員則有99.3萬人，增幅44.8％。

勞動部說明，與其他國家比較，2015年主要國家就業者擔任「民意代表、主管及經理人員」女性比率，以美國占43.6％最高，其次為瑞典39.5％，我國為25.3％，雖低於歐美主要國家，但高於日本12.5％、韓國10.5％。

而在公務部門部分，我國女性擔任政務人員比率，從2005年12.0％提高到去年19.7％，簡任高階官員由18.8％增加到30.6％；女性薦任也在2012年超越男性，去年占比52.9％。

另外觀察女性在各工商團體的決策影響力，勞動部指出，2015年各級農會主管階層女性所占比率為46.9％；工會理事、監事女性所占比率為30.3％；中小企業負責人女性所占比率為36.6%；公開發行及興櫃公司董事女性占12.6％，目前雖仍低於男性，但也顯示女性已有發揮及成長的空間。

(中時)