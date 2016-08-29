國外（社群）＼法米其林主廚拒穆斯林 網友：得了伊斯蘭恐懼症

法國1家高檔米其林餐廳主廚，被控拒絕提供穆斯林客人服務，過程被拍下來上傳。網友譏稱這名主廚得了伊斯蘭恐懼症。

英國「獨立報」報導，這段在網路上瘋傳的影片顯示，2名穆斯林女子在法蘭斯地區特朗布雷（Tremblay-en-France）入選2016年米其林指南的Le Cenacle餐廳用餐被拒。

影片中據報是餐廳主廚的男子告訴2人，「恐怖分子是穆斯林，穆斯林是恐怖分子...他們最近殺了神父。這裡是世俗國家，我有權利表達意見...我不希望看到你們這樣的人在這裡，請止步。」

這2名穆斯林女子顯然受到驚嚇，互相討論後告訴男子，她們「不想被種族主義者服務」。男子最後要2人離開，2人也不干示弱表示，「別操心，我們要走了。」

當地穆斯林社區本週末聚集在這家餐廳外面，要求道歉。有些人呼籲杯葛這家餐廳。

反法國伊斯蘭恐懼症委員會（CCIF）聲明力挺這兩名穆斯林女子，誓言提供她們道義和法律支援。

網友Mazin說：「得有人告訴這名種族主義分子、得了伊斯蘭恐懼症和無知的主廚。法國不是一個世俗國家，而是一個基督教國家，只有政府是世俗的。」

網友twatbadger說：「法國過去幾週看起來有如動畫影集「南方四賤客」（South Park）的劇情。http://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-restaurant-refuses-to-serve-muslim-customers-because-all-muslims-are-terrorists-a7214581.html

(中央社)