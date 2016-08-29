縣議員打罵警察 檢認判刑過輕提起上訴

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雲林縣議員黃勝賢於民國103年1月至104年3月間，3度侮辱警察，遭法官判刑1年5月，檢方認為判決過輕，且未宣告褫奪公權，今天提起上訴。

北港出身的黃勝賢，涉嫌自民國103年1月至104年3月間，3度侮辱公務員，由雲林地方法院各判處有期徒刑4月、5月、5月；又犯妨害公務罪2次，各判處有期徒刑8月、10月，合併應執行有期徒刑1年5月。

其中，最為社會詬病的是，黃勝賢於103年11月29日以無黨籍身分參選縣議員，首次當選後的第3天，還沒正式上任，就涉嫌毆傷計程車司機、辱罵、追打警察。

由於檢察官日前收受判決正本後，認為法官量刑過輕，且未對被告宣告褫奪公權，有失當之處，今天提起上訴。

檢方指出，原審認為黃勝賢的行為，並未造成警員嚴重傷害，且黃勝賢僅國小畢業，所判徒刑已讓他喪失縣議員資格，如果再宣告褫奪公權，尚嫌過重。

但是，檢察官綜觀全案事證，認為黃勝賢多次依仗議員身分及權勢，3度以苛薄、污穢言詞，侮辱執勤警員，並有2次動手強暴脅迫，目無法紀，言行囂張，嚴重損及公權力行使威信，惡性重大。

檢方表示，黃勝賢犯後態度惡劣，推諉卸責，毫無悔意，法官竟未重懲，反而輕判各罪，且未宣告褫奪公權，不僅不足收警惕之效，反而助長僥倖之心，嚴重打擊警察執法士氣，損害行使公權力威信。

再者，檢方比對雲林地方法院審理前雲林縣議員林朝寶因酒後辱罵警員，並推警員右肩，犯行僅1次，法官即判處有期徒刑1年，並宣告褫奪公權3年；而黃勝賢共犯5罪，法院卻未宣告褫奪公權，量刑顯然不當，有違罪刑相當原則。

檢方指出，被告黃勝賢身為縣議員，本應恪遵法律、為民喉舌，竟挾其影響力，對依法執行公權力的員警極盡侮辱，並多次對警員施以強暴，藐視國家公權力，動機與行為實不足取，更對社會大眾作了不良示範。

雲林地檢署表示，原審判決既有上述量刑失當之處，顯然無可維持，因此依法提起上訴，請二審法院撤銷原判決，更為適當合法之判決。1050829

(中央社)