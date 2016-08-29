林水吉：捍衛花蓮人尊嚴 就是捍衛全民尊嚴

全國公教軍警聯合總會副總會長林水吉(圖)表示，段宜康不只惹怒花蓮人，還嚴重羞辱、霸凌全台灣選民。(資料照片，王爵暐攝)

民進黨立委段宜康「鄙視花蓮選民說」，不分藍綠都有人站出來要求道歉，甚至要求他辭掉不分區立委。全國公教軍警聯合總會副總會長林水吉今日表示，段豈只惹怒花蓮人，還嚴重羞辱、霸凌全台灣選民，踐踏人性尊嚴，自視髙人一等，忘了謙卑乃是政治人物最基本的情操，淪為製造事端的政客。

民進黨輸掉花蓮市長補選後，段宜康在臉書貼文「我可以假裝尊重選舉結果；但我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」，雖然火速刪文，29日在立法院二度道歉，仍難消眾怒。

林水吉指出，西方社會把國會議員、公務員、大學教授、法官、醫師等視為社會文明的象徵與典範，敬重他們在社會人權、公權力、學術、公平正義、救人濟世等方面的專業素養，付出與貢獻。

然而段宜康的PO文嚴重踐踏人性尊嚴，撕毀做為一個獨立自主的人，所以存立於社會的基本價值。地方選舉本來就有贏有輸，段某把它提升到挑戰人性尊嚴層次，自視髙人一等，忘了謙卑乃是政治人物最基本的情操。

林水吉認為，政治人物的言行必須無違社會觀感，並引導提升社會正能量，打造群體和諧共贏，才能契合人民期待，成為留芳千古的政治家，而非製造事端的政客。未來段宜康要不要辭立委，由社會公評論斷。

(中時)