傳上海調控房價 房產簽約系統擠爆癱瘓

上海新房市場成交量28日達到1267套，一度使上海房地產交易中心網路簽約系統過載故障。每日財經報導，這輪放量和傳聞「上海即將發布調控政策」有很大的關係。

據近日統計，8月24日上海市房屋成交778套、8月25日成交918套、8月26日成交990套、8月27日成交了1056套。而截至8月28日11點，成交量已經達到了1267套。5天內，上海房地產市場的成交總量就達到5009套。

報導說，日前網上傳言上海可能調整購房貸款政策，首套房首付比例從3成提高至5成；凡有貸款記錄的，無論是住宅還是商住，無論是外地戶口還是本地戶口，也不管是首套還是第二套，首付均為7成。

雖然傳聞還未得到官方證實，但許多購屋者已紛紛趕在這個時間點前加快簽約，不少房仲人員也以此催促購屋者快點買房。

一間房仲門市經理表示，區域二手屋的簽約量也比平時多了20%至30%，目前各門市也在加班跑簽約，他們的簽約中心已經全部排滿了。

澎湃新聞也報導，上海中環某樓盤原計劃27日推出54套精裝修兩房，但因「近期上海房貸政策將在9月初進一步收緊」的消息，開盤時間提前到25日上午，客戶也被臨時通知提前到售樓處選房簽約。

上海青浦某樓盤負責人也表示，「我們要求所有還沒簽約的客戶，趕緊在9月1日之前過來簽約。據我所知，很多樓盤都在這樣做」。

數據顯示，3月份上海調控會議之後，市場上出現了近兩個月的遇冷期，但成交均價一直在提升，尤其是從6月開始，上海樓市量價提升的速度明顯快了起來，截止今日，8月份上海成交均價已經達到每平方公尺近人民幣4.1萬（約每坪新台幣65萬）。1050829

(中央社)