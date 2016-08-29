北大國小開學 彩墨壓印形塑願景

新北市北大國小今天舉行創校以來第一次開學典禮，市長朱立倫和師生以彩墨壓印「北大意象」，形塑願景。創作將懸掛在學校圖書館，成為全體師生的共同記憶。

教育局表示，台北大學特區人口持續遷入，為落實就近就學教育理念，北大國小於105學年度正式招生，至第二期工程完工後，最大班級數可達38班。

為慶祝創校首次開學，教育局特別準備禮物送給學生，包括創客杯墊、三峽藍染筆盒等，及象徵「學習成長、欣欣向榮」的無患子種子，希望所有學生都能快樂學習、健康成長，涵養出人文好品格。

開學日的壓軸活動，是由一年級的學生陳琨元、二年級的林沛璇，引領市長及貴賓一起創作具「北大意象」的大幅藝術作品。

北大國小說，彩墨創作結合北大國小的創客課程及多元藝術，強調動手做，以落實「做中學」的精神，作品長360公分、寬180公分，結合傳統書法與當代彩墨，以渲染、壓印方式集體創作，象徵全體師生形塑北大國小的美好願景。

朱立倫致詞表示，開學日不但是新學期，也是這所學校的新開始。北大特區人口增加，這是好事情，北大國小籌建4年，很開心看到一年級新生馬上招滿，這表示北大特區是個宜居的城鎮。

朱立倫並提到，親子天下雜誌的教育評鑑，新北市獲得總成績第2名，代表新北市還有進步的空間，也一直在進步。市府會投入更多教育經費及努力，不斷充實軟硬體設備，由教育帶動地方發展，讓孩子比我們更強、更棒。1050829

(中央社)