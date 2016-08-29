MTV音樂錄影帶大獎搶鏡 碧昂絲大贏家

我要評比

美國流行樂天后碧昂絲今天在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮，風光拿下年度最佳音樂錄影帶獎的最高榮譽，並以微妙觸及政治議題的「火爆」歌舞驚艷全場。

碧昂絲（Beyonce）以「女力來襲」（Formation）勇奪年度最佳音樂錄影帶獎，擊敗勁敵愛黛兒（Adele）、肯伊威斯特（Kanye West）、「小賈斯汀」賈斯汀畢伯（Justin Bieber）和德瑞克（Drake）。

碧昂絲以「Hold Up」奪下最佳女歌手音樂錄影帶獎，還抱回最佳突破長版音樂錄影帶、最佳編舞、最佳剪輯等獎項，成為MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）大贏家。

「女力來襲」和「Hold Up」都是出自新專輯「檸檬特調」（Lemonade），碧昂絲今天在紐約市麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）頒獎典禮上的組曲演出超過16分鐘，搶盡鋒頭，甚至一度在爆出火花的舞台上換裝。

碧昂絲獲頒年度最佳音樂錄影帶獎時表示：「首先，我要謝謝我美麗的女兒和很棒的老公一路來相挺。」

「我要將此獎獻給紐奧良（New Orleans）民眾。願神保佑你們大家。」（譯者：中央社盧映孜）1050829

(中央社)