稱穆斯林恐怖分子 法米其林主廚拒接客

法國部分城鎮祭出伊斯蘭式泳裝布基尼（Burkini）禁令，引發社會爭議，最近又傳出1家高檔米其林餐廳主廚被控，稱穆斯林都是恐怖分子，拒絕穆斯林顧客用餐。

英國「獨立報」（Independent）報導，這段過程被拍下，在法國網路瘋傳的影片顯示，2名穆斯林女子在法蘭斯地區特朗布雷（Tremblay-en-France）入選2016年米其林指南的Le Cenacle餐廳用餐被拒。

影片中據報是餐廳主廚的男子告訴2人，「恐怖分子是穆斯林，穆斯林是恐怖分子...他們最近殺了神父。這裡是世俗國家，我有權利表達意見...我不希望看到你們這樣的人在這裡，請止步。」

這2名穆斯林女子顯然受到驚嚇，互相討論後告訴男子，她們「不想被種族主義者服務」。男子最後要2人離開，2人也不干示弱表示，「別擔心，我們要走了。」

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，主廚涉嫌「種族歧視」已經遭警方約談。他告訴當地媒體：「我發言輕率，我道歉，我有朋友在巴塔克蘭劇場攻擊中喪生，我混淆了一切。我不是真的相信我所說的，我的發言沒有反映我真正的想法。」

當地穆斯林社區本週末聚集在這家餐廳外面，要求道歉。有些人呼籲杯葛這家餐廳。

法國反伊斯蘭恐懼症委員會（CCIF）聲明力挺這兩名穆斯林女子，誓言提供她們精神和法律支援。1050829

(中央社)