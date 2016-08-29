靜宜大學家長大學日 探索活動新生直呼特別

靜宜大學家長大學日協助家長認識校園 新生展開大學新生活！（陳世宗攝）

靜宜大學家長大學日，讓新生與家長透過生活、趣味、互動的探索活動，認識所學專業課程。（陳世宗攝）

「讓家長放心、新生安心的在靜宜大學求學！」靜宜大學今年的家長大學日很特別！應用化學系規畫「校園寶可夢通關活動」，讓新生與家長透過生活、趣味、互動的探索活動，在捕捉寶可夢過程中，認識所學專業、實驗儀器、上課教室及系所老師。

主任秘書鄧嘉宏說，今年共錄取約2600名新生，期望藉由家長大學日，讓家長實際到校，瞭解靜宜辦學理念、教學策略、校園生活、學習環境、輔導措施、軟硬體設備、住宿資訊及獎助學金等資訊；鼓勵新生跨領域學習，找到自己適合的學習方法，以積極的態度全力以赴！

靜宜大學家長大學日，由各系主任與老師進行系所簡介，並與新生家長進行座談，瞭解新生需求，同時回覆家長疑惑。家長紛紛提出住宿與交通相關問題；學生則對411出國遊留學、系所選課、雙學位、社團等資訊有興趣。除「校園寶可夢通關活動」，應用化學系也規劃創意生活、趣味化學實作課程。

應化系主任吳仁彰說，期望藉由活動，讓家長與新生體驗生活中無所不在的化學魅力，同時增加學習動機與興趣。日文系主任李偉煌指出，該校提供學生最好的照顧及最多的資源；期望藉由家長大學日，讓與會者瞭解日文系特色、學習專業及未來的出路，期望每位學生展開嶄新與豐富的大學生活！

靜宜擁有全國最早設立且最好的化粧品實習示範工廠！化粧品科學系主任林智健指出，透過座談，瞭解新生需求、家長的建議。在化粧品實習工廠、實驗室的導覽中，讓家長與新生瞭解實務學習環境、產業現況及未來就業方向，期望學生未來成為化粧品相關產業之生力軍。

將孩子交給靜宜大學最放心！台灣文學系舒子蓁的母親說，她身旁就讀靜宜的學生表現都很好，畢業後也順利找到好工作。她希望小孩在未來四年，在靜宜優良的學習環境中，培養好品行，生活與學習能成長。

(中時)