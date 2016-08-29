慣竊開賓士偷零錢 狂奔500公尺累到吐遭逮

新竹市王姓慣竊犯案前將賓士車橫停在店家前，一停2天造成店家無法做生意。（徐養齡翻攝）

新竹市1名王姓慣竊，25日上午開賓士車到便當店偷零錢，不料失風被店家抓包，王嫌拔腿狂奔500公尺，喘到吐出來仍被警方圍捕攔下，而做案用的賓士車一連2天擋住店家做生意，王嫌收押無法移車，還驚動民代出面解決，成為意外插曲。

警方調查，36歲王嫌鎖定民族路上1間生意興隆的便當店，打算趁中午人潮洶湧時趁亂摸走財物，當天開賓士車停在便當店斜對面，裝成客人走進店家，悄悄拿走收銀檯一堆零錢，不料仍被眼尖服務員發現，大喊「有小偷！」

王嫌見事跡敗露，抓著錢往外拔腿就跑，店家也跟著衝出去追，並沿路打電話報警，終於在500公尺外的巨城附近與轄區警方將他攔下，王喘到當場吐出來，狼狽被帶回派出所偵訊。

王嫌被逮個人贓俱獲，經查有多起搶奪、竊盜、毒品前科，訊後依竊盜罪嫌送辦，遭檢方聲押獲准。

只是原本打算偷了錢就逃的王嫌，隨著犯案不成，賓士車也就此停在便當店斜對面，連續擋住店家2天無法做生意，他轄員警到場不知是王嫌的車，但該車停在白線內不算違規，依法無法拖吊。

店家無計可施，只好請民代來幫忙，警方也陪同苦思解決方法，直到便當店業者發現車旁圍了一堆人，熱心告知就是王嫌的車，警方確認後以其犯案工具為由，拖回派出所處理，終於讓店家重新開張做生意。

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(中時)