中華隊喊出「強攻」 盼留下亞青賽第3冠

U18亞洲青棒錦標賽中華隊代表隊。（取自中華棒協粉絲團）

亞洲青棒錦標賽將在本月30日於台中開打，中華隊利用最後5天進行調整，這次中華隊除了以「速度」為主要優勢，球員也自發性喊出「強攻」口號，欲力抗日、韓的明星陣容，盼為台灣在主場留下第3冠。

今年亞青賽共有8隊參賽，中華隊與印尼、日本和香港同分在A組，韓國則和中國、菲律賓及泰國分在B組，預賽各取前2名晉級複賽，9月4日進行決賽。中華隊曾在2001年、2007年兩度在主場奪下亞青賽冠軍。

這次中華隊由準中信兄弟球員陳琥領軍，集合全國18名青棒菁英，其中只有6名是高中應屆畢業生，其餘12名球員都是準高三生。其中陳琥和副隊長張文賢為去年U18世界盃班底，連兩年入選國家隊。

中華隊總教練蔡明堂表示，這批中華隊最大優勢就是腳程快，而且18人名單中，除了以投手身份被選進的6名投手外，以野手身份入選的劉致榮、李岳霖、王泓逸都能當投手，球速也都超過140公里。

至於日本連3年派出甲子園明星隊參賽，由今年甲子園冠軍隊作新學院的王牌今井達也領軍，還有被日本媒體封為今年「Big 3」的藤平尚真、寺島成輝、高橋昂也，合計有5名球速超過150公里的投手，18人名單都是高三生；至於韓國代表隊中則包括14名準職棒選手。

即使日、韓明星隊來勢洶洶，中華隊也喊出「強攻」口號正面迎戰，隊長蘇煒智透露，這是穀保家商自玉山盃起喊使用的口號，現在也帶進中華隊，副隊長張文賢則表示：「中華隊守備和投手好，所以要強攻！等待就沒有機會了。」

中華隊陣容以穀保家商球員為主體，18名球員來自9個學校，蘇煒智說：「一開始大家還不熟，加油起來都還零零落落。」但經過50天的集訓，全隊磨合出好默契，也培養出超強凝聚力，大家目標一致，就是希望能將冠軍留在台灣。

(中時電子報)