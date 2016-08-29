陳怡蓉絕美婚紗照出爐！老公帶著她重回「薰衣草」

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

薛博仁、陳怡蓉婚照出爐。（明悅整合行銷）

即將於今年9月26日在泰國清邁舉行婚禮的新嫁娘陳怡蓉，與聖緹雅醫美集團執行長薛博仁相戀1年多，歷經3次求婚，終於定下終身。兩人絕美婚紗照今天出爐，薛博仁用心選擇兩人相戀的起點日本北海道拍攝婚紗照，也因為陳怡蓉出道的第一部代表作是《薰衣草》，所以堅持撰擇在薰衣草田拍攝，留下為新娘留下一生最美麗浪漫的回憶。

陳怡蓉表示，在拍攝前卻一點感覺都沒有，總覺得是在工作，因為身旁的化粧師及髮型師，都是長期的工作伙伴，直到拍攝的當下，抬頭看到合拍的人是自己「要在一起一輩子的人」，才意識到這不是工作，而是要留做紀念的婚紗照片。

兩人交往的過程中，薛博仁聽說陳怡蓉是因為戲劇作品《薰衣草》而走紅，加上很多他的客人常提及都是看偶像劇《薰衣草》長大的，更趨使薛博仁的好奇心，趁著工作之餘，將此部戲劇看完。他浪漫表示：「 薰衣草是怡蓉的開始，所以決定回到原點，從頭參與怡蓉的一切，也象徵著我們的一開始。」

這次為了拍攝美麗婚紗照，陳怡蓉與薛博仁每天都天未亮就起床化粧，坐約莫3小時的車程到各景點拍攝，拍攝過程中，兩人時而甜美時而鬥嘴，但都難掩幸福的模樣。隨著9月26日婚禮即將到來，更是忙得不可開交。

對於兩人即將攜手共創未來，薛博仁說：「畢竟，我們的工作領域有差異，不可能時時刻刻相守。希望5年或10年後，工作不需要那麼忙時，可以開始享受屬於我們的生活，走向人生另一個階段－更貼近彼此，真正合為一體，也希望怡蓉多運動、注意健康。兩人更是一致同意，決定把婚禮的紅包捐給新郎母校台北醫學大學，作為抗衰老與癌症研究的經費。研究或許不賺錢，短期內也看不到成效，卻是該做的事。」

(中時)