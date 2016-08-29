雙北寶可夢巢穴 網友不藏私大公開

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簡姓網友分享台北市和新北市寶可夢巢穴，供大家方便抓寶。(圖／楊彩成攝)

簡姓網友在臉書《爆系公社寶可夢討論區》公開分享他所發現的相同精靈的聚集處。(‎臉書爆系公社寶可夢討論區)

《Pokémon Go》在新北市和台北市的巢穴大公開!簡姓網友在臉書《爆系公社寶可夢討論區》公開分享他所發現的相同精靈的聚集處，其中不乏皮卡丘、凱西、蚊香蝌蚪、雙蛋瓦斯、迷唇姐、傑尼龜、小火龍和鯉魚王等。

簡姓網友的整理如下，分別以捷運站、公園和其他三大類做分類

第1類捷運站，看完以下的巢穴分布，淡水捷運站將可能成為下個熱門地點。

呆呆獸-大湖公園捷運站

迷尼龍巢穴-淡水和竹圍捷運站

穿山鼠巢穴-淡水捷運站廁所附近

伊布巢穴-淡水和大湖公園捷運站

蚊香蝌蚪巢穴-淡水和竹圍捷運站

鯉魚王巢穴-淡水和大湖公園捷運站

皮卡丘巢穴-國父紀念館、蘆洲捷運站和北投捷運站

皮皮、地鼠、尼多蘭和尼多朗巢穴、小拳石、小磁怪、鬼斯和可拉可拉巢穴-淡水捷運站

第2類公園，北投公園的魅力依然不可小看。

猴怪巢穴-景和公園

凱西巢穴-仁愛公園

小拳石巢穴-新生公園

可達鴨巢穴-開元公園

雷電球巢穴-溪北公園

化石盔巢穴-榮星公園

小火龍巢穴-永平公園

鴨嘴火龍巢穴-陽光公園

海星星、伊布巢穴-竹圍公園

鯉魚王巢穴-北投公園和三重開元公園

小海獅、尼多后、迷尼龍巢穴-北投公園

小磁怪巢穴-中永和四號公園和八二三紀念公園

第3類其他

可達鴨巢穴-六張犁

小海獅巢穴-關渡橋邊

傑尼龜、大甲巢穴-新莊棒球場

波波鳥和比雕巢穴 101大樓門口

小磁怪和迷純姐巢穴-二重疏洪道

雙彈瓦斯巢穴-台北車站廣場大廳

凱西巢穴-新莊體運場和新莊棒球場

鯉魚王巢穴-新莊棒球館外和林口長庚湖

大舌貝巢穴-在往關渡橋上的橋邊靠河那條

伊布巢穴-新莊棒球館、六張犁、新莊輔大和泰山台麗街

文章引起許多人分享其他地點巢穴，也很多網友回應「不讚不行，這裡就是需要大大這種分享文」、「辛苦你了」、「讚! 謝分享」、「真有心，謝謝樓主的不藏私」。

(中時)