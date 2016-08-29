九三軍人節 蔡英文鼓勵軍人穿軍服逛街

蔡英文總統今天接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，鼓勵國軍在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街，「這就是國軍贏回尊嚴的第一步」。

蔡英文總統今天接見廠商代表，包括中華民國軍人之友社理事長李棟樑、義美食品董事長高志尚、臺灣麥當勞總裁陳文淵及臺北市進出口商業同業公會理事長黃呈琮等，由國防部長馮世寬陪同。

蔡英文在會中感謝企業界在9月3日軍人節，透過折扣或優惠，給予國軍最直接、最實際的支持，「這樣的福利是來自社會最大的肯定，相信部隊裡的弟兄姊妹一定都很開心」。

總統也鼓勵國軍在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街。她說， 事實上，有非常多愛國敬軍的企業店家會竭盡所能拿出最佳優惠方案來招待國軍弟兄。

她強調，這個活動只是一個起點。當軍人穿著軍服，勇敢地走向社會大眾，而社會大眾也能夠張開雙臂，歡迎穿著軍服的軍人，這就是國軍贏回尊嚴的第一步。

蔡總統指出，過去因為擔心少數人在營外的不良行為，破壞國軍的形象，曾經連後送醫院，弟兄都要換上便服，確實有點矯枉過正。事實上，穿上軍服，代表把個人和國家的榮譽穿在身上。責任加重，自我要求也會跟著提高。「我對國軍的弟兄姊妹有信心」。

蔡英文也說，國軍的壓力很大，一點點小瑕疵就會被放大。不過，只要努力去做，把最好的那一面表現出來，最終定會得到社會廣泛的認同。

事實上，國軍是一個擁有豐富歷史和悠久傳承的大家庭。近來她與軍中退伍的老前輩密集晤談，雖然前輩們年事已高，但忠貞愛國的熱情，跟年輕的時候一樣。換言之，國軍弟兄始終抱持著「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」的精神，將自己的人生奉獻給台灣這片土地，無怨無悔。

在軍人節的前夕，她要特別對退伍軍人及榮民前輩說一聲「謝謝」，並祝福大家「軍人節快樂」。事實上，她自520就職以來，收到諸多國防事務的建議書，也聽取許多退役軍官的諍言，深刻瞭解很多政府要努力的方向。

蔡總統也提到，她很高興有一群優秀的國軍官兵一起推動改革。日前她曾前往屏東視察漢光演習，當時特別走到最前線的陣地，為參與演訓的官兵加油打氣。官兵們拚命的精神，令她深受感動。

她也希望有更多人看見國軍弟兄的汗水、鬥志與不一樣的表現，如此定將對國軍產生不一樣的想法，「國軍需要掌聲」。她並再度感謝企業界願意加入93企業敬軍日的活動及對國軍的支持。「我們一起來幫國軍加油」。

(工商)