雄三飛彈誤射 國防部檢討報告4缺失

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國防部29日下午公布雄三誤射行政調查報告，明列4項缺失。(民眾提供)

海軍金江艦7月1日誤射雄風三型飛彈，擊中在澎湖海域的翔利昇號漁船，造成船長黃文忠當場死亡，3名船員受傷，國防部今日下午召開記者會，說明雄三誤射事件的行政調查報告。軍方檢討雄三飛彈誤射缺失如下：

（一）未依規定全程督導系統操控作業，違反訓練紀律：

金江軍艦接受年度甲操測考前，實施雄三飛彈系統測試，系統督導員射控士官長陳銘修，未全程於部位（戰情室）執行系統設定督導，且未再次確認模式選擇。另飛彈中士高嘉駿未依系統督導員命令，完成目標選擇備便待檢，逕自於操控臺接續實施操作，造成3號飛彈在未裝設測試訓練模擬器狀態下，實際啟動發射。

（二）精準武器操演檢整及操作過程，輕忽防險機制：

金江軍艦執行飛彈射控系統檢整，在執行2部「測試訓練模擬器（TTS）」連接作業時，逕由飛彈中士高嘉駿及射控下士賴柏丞自行完成；甚至違反實彈不可接上火線安全接頭規定，由賴士及高士分別將火線接頭連接全數彈位，期間兵器長許博為中尉及射控士官長陳銘修等幹部均未在場督導。

（三）測考資審疏漏，任務分配欠周：

查金江軍艦在艦長接任指揮權未滿3個月，即提出測考申請，與規定不符。另在接受年度甲操測考前乙日，仍執行105-1飛彈警戒任務預演，且測考當日艦長林伯澤少校參加105-1精準飛彈射擊警戒區隊航前會議，相關幹部趕製測考受檢缺漏資料，顯見海軍131艦隊、艦指部及教準部，對於單位測考申請審查欠週密，交付工作重疊，就任務分配之指揮機制及測考執行之輔管教育作為均有疏失。

（四）幹部專業訓練及督管強度不足，未遵工作規範：

分析肇案時在艦幹部學經歷資料顯示，軍官幹部均受有初級軍官班等教育訓練，且曾歷練同型船艦經驗，然對實務工作及武器裝備等相關規範並不熟悉。另查陳銘修士官長雖完成射控系統合格簽證（專長授予），但卻未能貫徹規範要求據以執行，衍生督管罅隙。

國防部7月6日召開專案檢討會，訂定「精準武器控管具體改革方案」、「制定更嚴謹操作準則」及「嚴格訓練管理紀律」三個主軸，以2個月為期限，先由各司令（指揮）部，深入基層瞭解實況，發掘問題，並提出可行方案後，再由編組赴各單位實施交叉督考，嚴密標準作業檢定，從嚴考察操作訓練深度。

(中時)