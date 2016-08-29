「漢光32號」演習 國防部提出檢討報告

我要評比

「漢光32號」演習實兵演練，已於8月22至26日，採「全員實兵、局部實彈」方式，完成5天4夜連續之攻防對抗演練，操演全程共計完成1,072項演練課目，有效達成演訓目標。期間，全軍官兵均能秉持務實態度，戮力戰訓本務，充分展現勤訓精練成果。國防部就實兵演練執行成效，說明如下：

(一)具體提升網路攻防能量：

整合國軍、中科院，及動員徵召民間科技人才(21員)等全民總體戰力，並於中科院及國防大學理工學院建置仿敵軍資訊作業環境，模擬敵對我實施網路攻擊，藉傀儡網布建、網路入侵及系統癱瘓等駭侵手法，誘導國軍部隊演練事件處理與防護程序等31項課目，有效驗證自力研發網攻武器之作戰能力。

(二)驗證新興兵力作戰效能：

將近期國軍籌獲之AH-64E、UH-60M直升機、P-3C反潛機，與自主研發UAS無人飛行系統、雲豹甲車、沱江、磐石軍艦及愛國者三型飛彈等新興武器裝備，納入實兵演練課目驗證，並於聯勇操演首次以AH-64E攻擊直升機實施火力射擊，同時運用UH-60M直升機吊掛特戰突擊車支援地面作戰，以展現國軍新興戰力訓練成果。

(三)強化聯合防空作戰能力：

演習全程，編組各型戰機215批578架次，並整合防空飛彈、海軍作戰艦艇、陸軍野戰防空部隊，演練戰機戰備轉場、機動雷達、飛彈車組分散部署、聯合防空、海空聯合截擊作戰等66項課目，有效磨練整體防空及戰力保存作為，俾利提升國軍遠距精準打擊與聯合接戰能力。

(四)精練創新/不對稱作戰戰力：

為創造戰場局部優勢，發展創新戰術戰法，有效發揮三軍不對稱作戰戰力，8月23日由第三作戰區於桃園地區演練「聯合泊、灘岸布雷」、空作部於澎湖地區演練「制壓作戰」，及各戰略執行單位於全程演練「戰略溝通機制運作」等課目，以達成以小搏大、以弱擊強之目的。

(五)厚植三軍聯合作戰默契：

為增進三軍部隊聯合作戰指管效能，8月25日由聯合空降特遣部隊及第四作戰區守備部隊，於屏東地區演練「聯合空降與反空降作戰」，並於昌隆農場成功空投悍馬車，協力空中突擊作戰；另由兩棲特遣部隊於加祿堂，演練「聯合登陸與反登陸作戰」，首次藉UH-1H直升機搭載陸戰隊兵力，遂行三棲突擊作戰，以建立三軍聯合作戰默契。

(六)發揮全民防衛動員效能：

結合「同心28號、自強34號」演習，動員後備部隊計41個單位、7,865人，徵購徵用軍需物資14項6萬餘件、各型車輛152輛、工程機械17部與民間衛星工廠5家，驗證後備部隊編成、協力常備部隊防衛作戰、外島滲透運補，及軍需工業動員等課目，均能發揮全民防衛作戰效能，支援軍事任務達成。

(七)整合跨部會聯合戰力：

8月23日，第五作戰區首度整合內政部空勤總隊UH-60M直升機，納入國軍航空部隊作戰序列，協力臺中港重要目標防護；24日於宜蘭雪山隧道頭城端，由國軍部隊主導，在交通部協力下，執行雪隧封阻作業，並完成周邊要點兵、火力部署之演練，以驗證跨部會聯合作戰效能。

(中時)