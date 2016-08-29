揮灑熱血青春 北一女有氧舞力全開

北一女有氧社適能大合照。（Vamos Sports提供）

北一女有氧適能社幾乎每天午休都要練舞，放學後還要繼續練習到晚上八點，不過這群熱愛有氧舞蹈的女孩們，從來不會因為長時間的練習，放掉課業，而是妥善分配時間，每天練舞結束後，抓緊時間用功讀書，兼顧跳舞與課業。

跳有氧舞蹈不僅能夠鍛鍊身體，同時能抒發讀書壓力，剛畢業、第17屆社長陳洳萱分享：「跳舞讓我體力及專注力變得很好，上課都不會打瞌睡。」

拳擊有氧（Vamos Sports提供）

每當十點下課鐘聲一響起，有氧社的女孩們站上司令台，帶領全校的同學一起跳課間操，這是北一女延續20年的傳統。負責指導有氧社的俞齊親老師每學期會編一套課間操，將有氧舞蹈結合各種舞風，顛覆大家對小綠綠的印象，她們不僅會讀書，又很會跳舞。

俞齊親老師帶領有氧社將近二十年，對這群女孩們來說，老師不但是有氧女神，也像是媽媽，俞老師開心地說：「我都收到母親節卡片，而不是教師節卡片！」除了練舞健身之外，高二的社員必須擔任社團幹部，負責管理社務，學習與人溝通及互相尊重。俞老師提到：「從跳舞過程達到運動效果，也因為有不少舞蹈展演的機會，有些社員原本剛進來很害羞，經過一年磨練後，慢慢地越來越活潑，變得更有自信。」

跳舞給了女孩們表演的舞台，讓她們的高中生涯留下最難忘的回憶，為了9月3日的體育表演會，北一女有氧適能社的同學與畢業的社員，將和MP魔幻力量的鼓鼓合作，帶來充滿青春活力的舞蹈表演，準備驚豔全場。

(中時電子報)