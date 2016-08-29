清華盃高中化學科競賽 30日開放報名

已舉辦第13年、深受高中生矚目的「清華盃全國高中化學科能力競賽」，將於明天開放網路報名，主辦單位建議，有興趣參賽的高中生趕緊提早報名。

清華盃化學競賽自西元2004年開始，是由國立清華大學化學系與財團法人水木化學文教基金會共同舉辦，近年來每年都有逾3000名高中生報名，今年將於8月30日起開放網路報名，9月13日截止，筆試初賽及實驗決賽將於10月23日及11月5日舉行。

清大指出，本競賽比照奧林匹亞模式，4人一組組隊參賽，分為筆試初賽及實驗決賽。筆試團體成績前12名方可晉級實驗決賽。

水木化學文教基金會董事長吳冠賜表示，希望藉此活動提高學生研讀化學知識的興趣，並協助推廣高中化學教育。台塑關係企業、台灣永光化學、台灣微脂體、長興材料及財團法人台積電文教基金會等知名企業也認同這樣的理念，均大力贊助支持這項競賽。

清華化學系主任蔡易州表示，期待今年的參賽高中生在指導老師的帶領下，展現優異的化學學科實作能力，充分發揮科學創意。他也提醒，根據前幾屆經驗，報名通常10天即額滿，請有意參賽學生提早報名，不然只能等明年了。

高中時曾連續三年參賽，並在2014年的競賽獲銀牌獎的清華化學系二年級楊尚龍說，高一時從學長跟老師口中得知這項比賽，加上對化學蠻有興趣，於是報名參賽。

楊尚龍也分享自己的參賽經驗，他說，初賽是筆試，會出現較難的題目，但多數仍在高中課程範圍內，所以將高中的化學知識準備充分，一定可以拿到基本的分數，與化學有關的時事也要多加留意。

至於決賽則是以化學實驗拚高下，楊尚龍建議高中生除了要多做滴定、萃取和簡單的有機合成等實驗練習之外，也要跟隊友做好實驗的分工及培養默契，比賽中實驗的量不少，良好的團隊合作才能有效率完成實驗。1050829

(中央社)