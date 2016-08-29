蔡總統鼓勵軍人 9/3穿軍服去逛街

總統蔡英文今天接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，蔡總統並鼓勵國軍在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街。

九三軍人節即將到來，國防部以「榮耀戎裝」和「與民有約」為主題舉辦一系列活動，有戰機衝場、重機車隊送祝福、軍人著軍服即享有購物優惠等，向保家衛國的官兵致上最高敬意。

蔡總統今天上午接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，這場接見並未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞時，感謝軍人之友社長期以來在服務軍人、照顧軍眷及聯絡軍民感情的貢獻。總統說，軍人之友社是國軍最忠實的後盾，她更要感謝今日在座企業代表，在9月3日軍人節透過折扣或優惠，給予國軍最直接、最實際的支持。這樣的福利是來自社會最大的肯定，相信部隊裡的弟兄姊妹一定都很開心。

總統也鼓勵國軍，「在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街」。

她說，事實上，有非常多愛國敬軍的企業店家會竭盡所能拿出最佳優惠方案來招待國軍弟兄。這個活動只是一個起點，「當軍人穿著軍服，勇敢地走向社會大眾，而社會大眾也能夠張開雙臂，歡迎穿著軍服的軍人，這就是國軍贏回尊嚴的第一步」。

總統指出，過去因為擔心少數人在營外的不良行為，破壞國軍的形象，曾經連後送醫院弟兄都要換上便服，確實有點矯枉過正。事實上，穿上軍服代表把個人和國家的榮譽穿在身上，責任加重，自我要求也會跟著提高，「我對國軍的弟兄姊妹有信心」。

訪賓一行包括中華民國軍人之友社理事長李棟樑、義美食品董事長高志尚、台灣麥當勞總裁陳文淵及台北市進出口商業同業公會理事長黃呈琮等，由國防部長馮世寬陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議副秘書長陳文政也在座。1050829

(中央社)