沈富雄列政府4缺失：性格使然難望翻身

前立委沈富雄今天說，新政府有4項缺失，包括總經概念的陳腐、核心價值的搖擺、雞刀殺牛的無力、整體團隊的平庸；他說，這些大都是性格使然，「一旦成形，難望翻身」。

沈富雄今天透過社群網站臉書（facebook）貼文「百日看小英，三月看四年」，他說，新政百日，乏善可陳，民調急降，各方解讀大同小異，他認為有4點缺失。

他說，人民最在意經濟，新政府對經濟的理念卻最為陳舊，仍執迷「低薪、低價」的維護，以冀望來日復甦時，賴出口再旺而起。但，台灣將比當年先進國家更早進入中高所得陷阱，不但後有追兵，還看韓國揚長而去，錯失騰籠換鳥機會，從此一蹶不振。

沈富雄批評，新政府核心價值搖擺。他說，以抗爭起家的政權最怕抗爭，但核心價值如果前後一致，何來髮夾彎頻仍，且昔日戰友反臉成仇。新政府明顯欠缺說服人民的能力，以致民調顯示認為政府偏袒勞、資的百分比幾乎相當，意圖討好兩造卻落得得罪各方是最大敗筆。

他說，年金改革眾聲喧譁，妄求「共識決」而終將不可得，另外還有長照財源等問題，新政府陷入「雞刀殺牛的無力」。

沈富雄說，整體團隊的平庸，人多勢眾完全執政，卻極像國軍毫無戰力可言，目標凌亂，政策平淡，人不適位，難盡其才。人民望治心切，自然感到不耐。

他說，總統蔡英文有自知之明，因此向國人討饒勿以3個月看4年，但上列諸點大都是性格使然，「一旦成形，難望翻身」，政府如小孩，小時了了大未必佳，何況一開始就如此委靡不振，「豈有後望乎？」1050829

(中央社)